Surplace in voetbal: Emiliano Martínez pakt alle tijd tegen AZ

AZ - Aston Villa was de wedstrijd van Emiliano Martínez. Niemand had de bal in Alkmaar zolang in het bezit als de Argentijnse goalie. Dat was het plan van zowel Pascal Jansen als Unai Emery.n het AFAS-stadion waren twee minuten gespeeld toen de bal achteruit ging richting Emiliano Martínez. Vanwege zijn capriolen in Qatar werd de Argentijn direct getrakteerd op een fluitconcert. Toch nam hij alle tijd. Martínez zette zijn voet op de bal en wachtte geduldig af tot AZ ging jagen.

Dat gebeurde pas toen de doelman van Aston Villa zijn handen in zijn zij plaatste.Juist door die surplace viel te begrijpen wat beide trainers van plan waren in Alkmaar. Aangeschoven in de perszaal concludeerde Unai Emery met een brede glimlach: 'Emi Martínez voerde ons idee uit.'

