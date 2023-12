Super League: Een nieuwe voetbalpiramide voor Europese clubs

De Super League wordt geen besloten topcompetitie voor de grootste clubs, zoals eerst het plan was. A22 Sports Management, het bedrijf achter de competitie, wil een voetbalpiramide voor 64 Europese clubs in drie divisies oprichten. Ook moet er een nieuwe Europese vrouwencompetitie komen. Het doel: wedstrijden tussen gelijkwaardige ploegen en - vooral - gegarandeerde en eerlijk verdeelde inkomsten. Het plan is volgens A22 Sports Management opgesteld na gesprekken met clubs en bonden.

De eerste twee divisies, de Star League en de Gold League, bestaan elk uit zestien clubs. In de derde divisie, de Blue League, zitten 32 clubs. De vrouwencompetitie zal in ieder geval ook een Star League en Gold League bevatten. Deelname aan de nieuwe Europese voetbalpiramide is gebaseerd op sportieve verdiensten, met jaarlijkse promotie en degradatie. Promotie naar de derde divisie, de Blue League, volgt na succes in nationale competitie





