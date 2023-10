Succession-maker Jesse Armstrong krijgt Founders Award 2023

"Sinds het debuut is Succession niet meer weg te denken uit de culturele tijdgeest", zegt Bruce L. Paisner, voorzitter van de International Academy die de televisieprijzen toekent. De hele wereld is volgens hem"geobsedeerd geraakt" met de personages en plots van de dramaserie."We kijken ernaar uit om het buitengewone talent en de wereldwijde impact van Jesse Armstrong te eren met onze Founders Award.

Armstrong heeft bijna twintig jaar ervaring in het maken van films en televisieseries en is onder andere mede-maker van de Channel 4-comedyseries Peep Show, Fresh Meat en Babylon. Hij heeft ook meegeschreven aan de aflevering The Entire History of You van de Britse serie Black Mirror.

