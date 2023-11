Stop Afvalwater Schoonebeek (SAS) wil niet meepraten over bijdrage uit aardoliewinning

Stop Afvalwater Schoonebeek (SAS) wil niet meepraten over een bijdrage uit de aardoliewinning voor Schoonebeek. De actiegroep vreest dat het geld niet in het gebied van de aardoliewinning en afvalwaterinjectie terecht gaat komen, maar bij veel grotere projecten zoals de Zuidelijke Ringweg Coevorden of een topsport-ijsbaan. Daarnaast vreest SAS dat een bijdrage uit de aardoliewinning van invloed is op de vergunningverlening.

Ook zou het volgens SAS invloed kunnen hebben op de maatregelen om de afvalwaterinjectie zo veilig mogelijk plaats te laten vinden. Jenneke Ensink van SAS: 'Als je nu over het geld gaat praten en je mag niet over de verwerking van het afval meepraten, dan accepteer je dat het door gaat. Als we straks misschien in bezwaar moeten tegen de vergunning, dan is het raar dat je met dezelfde overheid om tafel zit over een financiële bijdrage.' Waarborgfonds is belangrijker Wat SAS betreft moet er eerst een waarborgfonds voor eventuele schade kome

