Stilte voor de sneeuwstorm in Iowa

Het is de stilte voor de sneeuwstorm. In Des Moines is het kwik gedaald tot -25 graden Celsius, maar door de ijzige wind is de gevoelstemperatuur -40. Gestrande auto's in de berm en een enkele auto over de kop verraden dat niet alle wegen in de hoofdstad van Iowa even goed bestrooid zijn. In deze landbouwstaat in het midwesten mogen kiezers traditioneel als eerste hun voorkeur uitspreken over wie de Republikeinse presidentskandidaat moet worden.

In de voorverkiezingen zijn alle ogen gericht op oud-president Donald Trump, die ver bovenaan staat in de peilingen. Zijn tegenstanders proberen zijn achterban tot op het laatste moment van hem los te weken, maar het ijzige weer maakt campagne voeren erg moeilijk. Onder deze omstandigheden doet gouverneur Ron DeSantis van Florida een van zijn laatste pogingen om kiezers aan zijn kant te krijgen. Misschien tegen beter weten in. Hij heeft de steun van de gouverneur van Iowa, alle 99 counties van de staat bezocht en een leger aan betaalde krachten en vrijwilligers gemobiliseer





