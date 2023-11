Stille tocht toch niet zo stil met leuzen tegen Israël: 'Free Palestine'

Hoewel de organisatoren van Our Children Our Voice benadrukten dat het een stille tocht moest zijn, werden er toch leuzen geroepen zoals ‘Free Palestine’ en 'Israël terrorists'.Bij de tocht waren zondagavond ongeveer vijfhonderd mensen aanwezig. De organisatie probeerde de menigte nog stil te krijgen, maar dat lukte niet. Veel mensen bleven leuzen roepen.

De stille tocht begon bij het 18 septemberplein, waarna de deelnemers via een omweg naar het Stadhuisplein trokken. Daar werden er toespraken gehouden en werden de namen van slachtoffers voorgelezen.Mensen die meeliepen waren opgeroepen een waxine- of ledlichtje mee te nemen en veel deelnemers gaven daar gehoor aan. Ook kwamen ze in donkere kleding, zoals dat door de organisatie werd gevraagd.

