Stevige kritiek op Maduro: 'Opvallend, toen Steijn er was heb ik hem niet gezien'

Ajax plukte Maduro in de zomer voor zes ton weg bij Almere City FC, waar de assistent-trainer indruk maakte aan de zijde van Alex Pastoor."Daar coachte hij heel dominant. Die vrijheid kreeg hij ook van Alex Pastoor", aldus Kraay bijDat Maduro op de achtergrond bleef tijdens de historisch zwakke seizoenstart onder Steijn, wringt bij Kraay."Hij zat ook naast Steijn toen de hele ploeg uit elkaar viel, maar toen heb ik hem niet gezien.

Maduro maakt maandag weer plaats bij Ajax, nadat hij tegen Brighton (2-0) en PSV (5-2) als eindverantwoordelijke op de bank zat. John van 't Schip maakt het seizoen af.Marko onthoudt zich van kritiek op Perez:"Had zeker het podium gehaald"

