Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.is niet te spreken over de discussie ‘in de media’ rondom zijn aanvoerderschap.

Schreuder gaat vervolgens verder over de vermeende interesse van diverse clubs uit Saudi-Arabië. Ook vragen over een transfer naar het Midden-Oosten hoort Bergwijn liever niet. “Onzin. Dat is wat ik zeg: bommetjes gooien, daar zijn jullie goed in."

Tot slot gaat de aanvoerder in op de verbeterpunten voor Ajax."We kunnen veel zeggen, maar we moeten het gewoon laten zien op het veld. We hebben nog twee inhaalwedstrijden en we moeten gewoon helemaal niet naar de ranglijst kijken. We moeten onszelf weer herpakken." headtopics.com

Ik snap nog steeds niet waarom bergwijn tot aanvoerder werd aangesteld. Ik vind het een speler die geen swot-analyse van zichzelf kan maken, intrinsiek en ook niet van zijn omgeving extrinsiek. Geen psycholoog bij ajax die dit kan veranderen? Of krijgen ze alleen maar mediatraining?

“uiteindelijk zijn we ook met zijn allen captain”, vervolgt de vleugelspits. “Het is maar een aanvoerdersband, jullie maken het groter dan het is." Wij zijn allemaal aanvoerders. Dit is de essentie wat laat zien dat je ook de slechtste aanvoerder bent in de geschiedenis van Ajax. headtopics.com

Het is duidelijk dat hij niet de man is om het woord te voeren namens ajax 1. Desalniettemin geloof ik dat hij op zijn manier echt zijn best doet…

Steven Bergwijn wordt boos na vraag Joep Schreuder: ‘Jullie gooien bommetjes!’Steven Bergwijn is niet te spreken over de discussie ‘in de media’ rondom zijn aanvoerderschap. Na afloop van het verloren duel met PSV (5-2) spreekt de aanvaller van Ajax zijn irritatie uit richting verslaggever Joep Schreuder, die voor de camera van de NOS vraagt naar de gevoelens van Bergwijn ten opzichte van de band. Lees verder ⮕

Al-Ettifaq meldt zich officieel bij Ajax voor Steven BergwijnAl-Ettifaq heeft zich bij Ajax gemeld voor Steven Bergwijn, zo meldt de NOS zaterdagmiddag. Er gingen al langer geruchten rond over Saudische interesse in de aanvaller en nu is er dus officieel contact geweest tussen beide clubs. Lees verder ⮕

Al-Ettifaq meldt zich officieel bij Ajax voor Steven BergwijnAl-Ettifaq heeft zich bij Ajax gemeld voor Steven Bergwijn, zo meldt de NOS zaterdagmiddag. Er gingen al langer geruchten rond over Saudische interesse in de aanvaller en nu is er dus officieel contact geweest tussen beide clubs. Lees verder ⮕

Blind en De Boer spreken zich uit over mogelijke transfer van Steven BergwijnDanny Blind heeft zich uitgesproken over een mogelijke transfer van Steven Bergwijn naar Al-Ettifaq. Eerder op zaterdag meldde de NOS dat de aanvoerder van Ajax in de concrete belangstelling staat van de Saudische club. De aanvaller zelf zou ook openstaan voor een transfer. Lees verder ⮕

Blind en De Boer spreken zich uit over mogelijke transfer van Steven BergwijnDanny Blind heeft zich uitgesproken over een mogelijke transfer van Steven Bergwijn naar Al-Ettifaq. Eerder op zaterdag meldde de NOS dat de aanvoerder van Ajax in de concrete belangstelling staat van de Saudische club. De aanvaller zelf zou ook openstaan voor een transfer. Lees verder ⮕

Blind krijgt vraag over Saudische interesse Bergwijn: 'Dat is moeilijk'De werkzaamheden voor de raad van commissarissen bij Ajax zijn momenteel niet in beton gegoten, geeft Danny Blind aan. Blind, die eerder deze week door de Amsterdammers werd voorgedragen als lid, gaat daarbij in op de interesse van Al Ettifaq in Steven Bergwijn. Lees verder ⮕