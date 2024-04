Steven Berghuis' agent denies Besiktas rumors and talks about his European Championship ambitions

Guido Albers, the agent of Steven Berghuis, denies rumors about a move to Besiktas and talks about Berghuis' ambitions for the European Championship. Berghuis has been sidelined for almost two months due to knee and back problems. Although he will not be able to play against Go Ahead Eagles and Feyenoord this week, he is recovering well. Albers states that Ajax is working hard to ensure that Berghuis can finish the season on a positive note.

Despite the injury, Berghuis is determined to be part of the European Championship and help his club

Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:



VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Van 't Schip onthult nieuwe blessure bij Ajax-aanvaller Steven BerghuisNiet de al bekende knieblessure houdt Steven Berghuis donderdag aan de kant tegen Aston Villa, maar een rugkwetsuur. Dat maakt Ajax-trainer John van 't Schip woensdagavond bekend op de persconferentie in aanloop naar de return in de achtste finale van de Conference League tegen Aston Villa.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Ajax, Aston Villa karşılaşmasında Berghuis'u kaybediyorAjax, Aston Villa karşılaşmasında Steven Berghuis olmadan oynamak zorunda kalacak. Berghuis, diz sakatlığı nedeniyle İngiltere'ye seyahat etmeyecek.

Bron: NOSvoetbal - 🏆 18. / 51 Lees verder »

Kroes wilde Berghuis-verlenging bij Ajax, geruchten ontkend: 'Dat is gewoon bizar'Alex Kroes was voornemens om het contract van Steven Berghuis bij Ajax te gaan verlengen, zo vertelt Guido Albers in gesprek met VoetbalPrimeur. De zaakwaarnemer van de linkspoot ontkent geruchten over een move naar Besiktas, terwijl hij ook vertelt over de EK-ambities van Berghuis.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Ajax mist Berghuis en Bergwijn ook tegen Aston Villa: 'We hebben geen angst'Ajax moet het ook donderdag tegen Aston Villa zonder Oranje-internationals Steven Bergwijn en Steven Berghuis stellen. Toch heeft trainer John van 't Schip geen angst voor het Conference League-duel met de Engelse revelatie.

Bron: NUsport - 🏆 2. / 68 Lees verder »

Van 't Schip rekent niet op Berghuis tegen Aston Villa: 'Lastige blessure'Ajax kan donderdagavond in Amsterdam in het eerste duel met Aston Villa in de Conference League in ieder geval niet beschikken over Steven Bergwijn.

Bron: NOSsport - 🏆 12. / 59 Lees verder »

Van 't Schip deelt update: Ajax tegen Villa zonder Bergwijn, Berghuis twijfelgevalAjax moet het donderdagavond tegen Aston Villa zeer waarschijnlijk stellen zonder Steven Berghuis. De linkspoot heeft nog altijd veel last aan zijn knie. Steven Bergwijn, die al langer aan de kant staat, is er sowieso niet bij in het Europese duel met de Premier League-club.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »