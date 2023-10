Steunpilaar Bayern keert terug na lange blessure: 'Zal snel in topvorm zijn'

, zo zegt trainer Thomas Tuchel op de persconferentie in aanloop naar het duel met Darmstadt."Als er niks geks gebeurt op de training, speelt hij morgen."Het zal voor Neuer zijn eerste wedstrijd zijn in bijna een jaar tijd."Ik zie zijn enthousiasme en zijn klasse. Hij geniet ervan en mag trots zijn op zichzelf. Zijn comeback is indrukwekkend, ik ben ervan overtuigd dat hij snel in topvorm is.

De laatste tijd werd Neuer bij Bayern vervangen door Sven Ulreich, nadat Yann Sommer naar Internazionale vertrok om André Onana op te volgen. Het zou ook betekenen dat Daniel Peretz weer derde doelman wordt, en volgens BILD is dat een reden voor Bayern om te overwegen om de doelman te verhuren om ervaring op te doen.

