Ster van kampioensteam Leicester City stopt op 33-jarige leeftijd

Drinkwater was een van de sterren in hetDaarin gaf hij toe al lang te twijfelen om te stoppen."Het zat misschien al wel lang in de pijpleiding, maar het is tijd om het officieel aan te kondigen. Ik heb te lang in een spagaat gezeten."

"Ik wilde wel doorgaan, maar kreeg de kans niet om op een standaard of niveau te spelen waarbij ik me gewaardeerd voelde. Ik ben blij zonder voetbal en blij met voetbal, dus moet ik dan gewoon handen schudden met de sport?""Het is alles wat ik ken. Voetbal is mijn leven sinds ik zes, zeven ben.

De door Manchester United opgeleide middenvelder zette van 2012 tot 2017 de lijnen uit bij het inmiddels gedegradeerde Leicester. Dat werd in het seizoen 2015/16, pas het tweede Premier League-seizoen sinds 2004, boven alle verwachtingen kampioen van de hoogste Engelse divisie.

Een jaar later verdiende Drinkwater een miljoenentransfer naar Chelsea. Dat avontuur werd nooit wat hij gehoopt had. Drinkwater speelde in vijf jaar tijd slechts 23 officiële wedstrijden, en kwam meermaals in opspraak vanwege zijn gedragsproblemen. Zo crashte hij in 2019 zijn Range Rover, terwijl hij met drank op achter het stuur zat.

Na onsuccesvolle uitleenbeurten aan achtereenvolgens Burnley, Aston Villa, Kasimpasa en Reading, liep Drinkwater eind 2022 uit zijn contract. Sindsdien ging de rechtspoot geen enkel avontuur meer aan. Drinkwater debuteerde in zijn succesjaar 2016 ook nog voor het Engelse nationale team. Hij behoorde tot de voorselectie voor het EK dat jaar, maar werd uiteindelijk niet meegenomen naar het toernooi.