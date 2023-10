'Ster van de show' Gravenberch maakt indruk op Klopp én Engelse media

Het doelpunt van Gravenberch viel halverwege de tweede helft. Darwin Núñez leek op weg naar een geweldige goal, maar raakte op schlemielige wijze de paal. Gravenberch was meegelopen en deed Toulouse alsnog pijn. Voor de 21-jarige middenvelder was dat de beloning voor (opnieuw) een sterke wedstrijd in het shirt van Het lijkt erop dat je één of meerdere social media-scripts op VI.nl hebt uitgeschakeld. Daarom worden er geen social posts of liveblogs geladen.

In de Engelse media komt de rol van Gravenberch uitgebreid aan bod. 'Gravenberch was op Anfield de ster van de show', schrijft Sky Sports. 'Liverpool boekte de derde zege op rij en staat vijf punten los in Groep E. Met nog 25 minuten te gaan maakte de middenvelder na de komische misser van Núñez het vierde doelpunt.'De BBC noemde het optreden van Gravenberch 'bijzonder indrukwekkend'.

. 'Maar dat gold ook voor de aanwezigheid op het middenveld van Gravenberch. De middenvelder maakte veel indruk.'

