Stengs verwacht ander Lazio dan in De Kuip: 'Toen werd ik van het kastje naar de muur getikt'

Dinsdagavond een ander SS Lazio kan verwachten dan een aantal weken geleden in De Kuip, toen de Rotterdammers met 3-1 zegevierden. De spelmaker wijst om zijn woorden kracht bij te zetten naar een Europa League-duel in het najaar van 2020. Toen stond Stengs met AZ, met toenmalig trainer Arne Slot, in Baskenland tegenover Real Sociedad. De Alkmaarders verloren kansloos met 1-0, terwijl Sociedad daarvoor in Nederland knap op 0-0 werd gehouden.

'Toen werd ik van het kastje naar de muur getikt en liep ik alleen maar achter de bal aan. Dat wil je niet nog een keer', zegt Stengs op het persmoment van maandag. Getergde Wolff mikpunt van kritiek Britse media: 'Meer onder druk dan ooit' Vide

:

VI_NL: Stengs voorbereid op heet avondje Lazio: 'Ze willen niet wéér verliezen'Lees meer

Bron: VI_nl | Lees verder »

NUSPORT: Slot verwacht dat Wieffer fit is voor weerzien Feyenoord met 'uitstekend' LazioIn een kolkende Kuip wint Feyenoord met 3-1 van Lazio.

Bron: NUsport | Lees verder »

VOETBALPRİMEUR: Feyenoord waakt voor Lazio: 'Toen werd ik van kastje naar de muur getikt'Calvin Stengs beseft dat Feyenoord dinsdagavond een ander SS Lazio kan verwachten dan een aantal weken geleden in De Kuip, toen de Rotterdammers met 3-1 zegevierden. De spelmaker wijst om zijn woorden kracht bij te zetten naar een Europa League-duel in het najaar van 2020.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »

OMROEPBRABANT: Explosie chalet gebeurde tijdens bakken: 'Ging mis toen ze de oven opende'De explosie die zondagavond plaatsvond in een chalet op vakantiepark Hazeduinen in Putte gebeurde terwijl de bewoonster aan het bakken was. 'Het slachtoffer vertelde dat toen zij de oven opende, de explosie plaatsvond', laat een politiewoordvoerder maandagochtend weten.

Bron: omroepbrabant | Lees verder »

OMROEPBRABANT: Explosie chalet vond plaats tijdens bakken: 'Ging mis toen ze oven opende'De explosie die zondagavond plaatsvond in een chalet op vakantiepark Hazeduinen in Putte vond plaats terwijl de bewoonster aan het bakken was. 'Het slachtoffer vertelde dat toen zij de oven opende, de explosie plaatsvond', laat een politiewoordvoerder maandagochtend weten.

Bron: omroepbrabant | Lees verder »

NOS: 'Agressief' Feyenoord opnieuw naar Rome: 'We gaan heel ander Lazio zien'Feyenoord neemt het dinsdag in Rome op tegen SS Lazio. Het is voor de derde keer in relatief korte dat de Rotterdammers afreizen naar de Italiaanse hoofdstad.

Bron: NOS | Lees verder »