Lees verder:

NOSsport »

Stengs is het eens met Teletekst: 'Volwassen Feyenoord? Dat is goed verwoord'Calvin Stengs was een van de uitblinkers in de Champions League-zege van Feyenoord op Lazio (3-1). Lees verder ⮕

'Volwassen' Feyenoord maakt indruk in Champions League: 'We gaan nog groeien'Nee, knuffels uitdelen aan de aanwezige pers gaan ze niet doen. Maar natuurlijk zijn trainer Arne Slot en uitblinker Calvin Stengs trots na de ruime zege op Lazio. Lees verder ⮕

'Volwassen' Feyenoord maakt indruk in Champions League: 'Gaan nog groeien'Nee, knuffels uitdelen aan de aanwezige pers gaan ze niet doen. Maar natuurlijk zijn trainer Arne Slot en uitblinker Calvin Stengs trots na de ruime zege op Lazio. Lees verder ⮕

'Volwassen' Feyenoord maakt indruk in Champions League: 'Gaan nog groeien'Nee, knuffels uitdelen aan de aanwezige pers gaan ze niet doen. Maar natuurlijk zijn trainer Arne Slot en uitblinker Calvin Stengs trots na de ruime zege op Lazio. Lees verder ⮕

'Volwassen' Feyenoord maakt indruk in Champions League: 'We gaan nog groeien'Nee, knuffels uitdelen aan de aanwezige pers gaan ze niet doen. Maar natuurlijk zijn trainer Arne Slot en uitblinker Calvin Stengs trots na de ruime zege op Lazio. Lees verder ⮕

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Slot haalt Stengs van positie ondanks glansrolTrainer Arne Slot durft het woensdag niet aan om dezelfde elf spelers het veld in te sturen als tijdens de wedstrijd tegen Vitesse. Die werd weliswaar met 4-0 gewonnen, maar de Feyenoord-coach wil tegen SS Lazio meer zekerheid op het middenveld en doet daarom wat wijzigingen. Lees verder ⮕