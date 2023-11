StemWijzer al 1,5 miljoen keer gebruikt • Baudet en Jetten bij NOS op 3

Uiteindelijk werd de Stemwijzer in 2021 7,8 miljoen keer geraadpleegd. Met name in de laatste week voor de verkiezingen maakten veel mensen nog gebruik van het online hulpmiddel. De daling lijkt vooral gunstig te zijn voor partijen als BBB en Nieuw Sociaal Contract (NSC). Meer dan de helft van de ondernemers ziet deze nieuwkomers als een kans op verandering. Ze willen het liefst een een coalitie van VVD, BBB en NSC.

BBB wil het liefste regeren met Nieuw Sociaal Contract, de VVD en SGP, zegt ze in het interview. Ze verbindt er wel een voorwaarde aan: BBB moet de minister van Landbouw kunnen leveren. Ze houdt wel de mogelijkheid open om met linkse partijen zoals GroenLinks/PvdA te regeren. Maar de verschillen zijn wel erg groot. "We liggen op landbouw en klimaat ver uit elkaar."Mensen kunnen de komende weken op datingapp Tinder een oproep zien om te gaan stemmen.

Een luisteraar vraagt waarom Volt altijd gaat voor 50 procent vrouwen op de kieslijsten? "Waarom niet kiezen voor de beste kandidaat?" Volgens Dassen gaat dat argument van kwaliteit niet meer op. "Want er zijn voldoende goede vrouwen om die plekken in te nemen." Zijn partij zal hier wat hem betreft mee doorgaan tot er een volstrekt evenwichtige verhouding tussen mannen en vrouwen is.

Dassen hoopt dat Volt met zijn pro-Europa-programma en een "radicaal klimaatbeleid" zes zetels in de Tweede Kamer gaat halen. Bij de verkiezingen in 2021 waren dat er drie. Daar zijn er na het vertrek van Kamerlid Gündogan nog twee van over. In de Peilingwijzer zijn het er nu drie tot vijf. "Dus het gaat de goede kant op", vindt de lijsttrekker.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NOS: StemWijzer al 1,5 miljoen keer gebruikt • Minder ondernemers voor VVDNog drie weken te gaan tot de verkiezingen. De campagne komt langzaam op stoom.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Timmermans en Omtzigt bij NOS op 3 • Speciale stemhulp voor jongerenDe verkiezingscampagne komt langzaam op stoom. Niet alleen de lijsttrekkers laten zich zien, er is ook veel werk te doen voor andere Kamerleden.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: NOS Schaatspodcast blikt na elk toernooi terug met hoofdrolspelerOm dit schaatsseizoen wat extra verdieping mee te geven aan de resultaten, is er nu ook de NOS Schaatspodcast.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Timmermans en Omtzigt vanavond bij NOS op 3 • Meer 'grote' debatten op de rolDe verkiezingscampagne komt langzaam op stoom. Niet alleen de lijsttrekkers laten zich zien, er is ook veel werk te doen voor andere Kamerleden.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Timmermans en Omtzigt bij NOS op 3 • Christelijke partijen tegen embryo-onderzoekDe verkiezingscampagne komt langzaam op stoom. Niet alleen de lijsttrekkers laten zich zien, er is ook veel werk te doen voor andere Kamerleden.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOSSPORT: NOS Schaatspodcast blikt na elk toernooi terug met hoofdrolspelerOm dit schaatsseizoen wat extra verdieping mee te geven aan de resultaten, is er nu ook de NOS Schaatspodcast.

Bron: NOSsport | Lees verder ⮕