Stemonthouding Nederland bij VN: heeft dit gevolgen voor Palestijnse rechtszaken?

Daar moet de regering volgens Zegveld mee stoppen."We moeten tot een staakt-het-vuren oproepen en we moeten Israël oproepen te stoppen met het platbombarderen van de Palestijnse burgerbevolking. Het is uitermate zorgelijk dat we ons zo geheel blanco aan een zijde van het conflict scharen met zulke ernstige gevolgen die we nu zien."Nederland onthield zich afgelopen weekend van stemmen bij een VN-resolutie voor een staakt-het-vuren.

"Waar het grote probleem zit, is dat hij het recht van Israël om zich te beschermen stelt tegenover het recht van de Palestijnen. Hoe weeg je dat? Waarom wel pro-Israël en niet pro-Palestijnen, zijn de Palestijnen dan minder waard? Dit is het decimeren van de Palestijnse bevolking."Door niet te stemmen kiest Nederland volgens Zegveld positie. Die positie bemoeilijkt volgens de advocaat het bijstaan van Palestijnse cliënten.

Hiermee zegt Zegveld niet dat het recht fout wordt toegepast."Maar je kunt wel vraagtekens zetten bij de ruimte die wordt genomen om voor rechtvaardigheid voor de Palestijnen te stemmen."Voor een eerlijkere gang van zaken moeten Nederland en Europa 'hun witte bril' afzetten, zegt Zegveld."Er moet meer vanuit het recht en gelijkheid naar de zaak gekeken worden, dan kan er uiteindelijk recht worden gesproken voor alle partijen conform de regels.

