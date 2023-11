Stelling van Borst: 'Er wordt te veel gevraagd van voetballers, het programma is te vol'

foto: NPOIlias van TongerenDe Stelling van Borst komt deze week niet van Hugo zelf, maar van luisteraar Marcel Brouwer. Hij verbaast zich over de propvolle speelkalender. Zijn stelling luidt:"Er wordt te veel gevraagd van voetballers, het programma is te vol."

Dat de speelkalender te vol is en niet voldoende ruimte voor herstel biedt, is een veelgehoorde klacht in de voetbalwereld. Toch is niet iedere luisteraar het eens met de stelling, die wegens afwezigheid van Hugo Borst door luisteraar Marcel Brouwer telefonisch wordt aangekondigd in de uitzending van"Het zijn profs en ze worden duur betaald", schrijft Danny bijvoorbeeld.

Hichame vindt dat de voller rakende speelkalender wordt gecompenseerd door de selecties, die ook steeds meer in grootte toenemen. Jenk heeft een uitgesproken mening:"Voetballers zijn jankerds, verwend en zouden eens een voorbeeld moeten nemen aan andere sporten." Ook Roxanne is het oneens:"Andere topsporters moeten vaak veel meer uren trainen en hebben nog een baan naast hun sportcarrière. headtopics.com

Andries is het wel eens met de stelling."Er wordt veel te veel gevoetbald. Al die verschillende cups maakt het ook allemaal oninteressant." Ook Jos is het eens:"Het betaalde voetbal is in de greep van de commercie. Er moet geld verdiend worden met voetbal. Het voetbal is ook lang zo leuk niet meer als dertig jaar geleden."Elke zaterdag het beste van NPO Radio 1 in jouw mailbox.

