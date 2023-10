Steijn krijgt steun uit Twente-hoek: 'Wie moest Álvarez vervangen bij Ajax?'

Na het vertrek van Steijn verschijnen er regelmatig negatieve verhalen over Steijn, ook vanuit de Ajax-selectie, maar Unnerstall heeft andere ervaringen."Bij VVV-Venlo heb ik een toptijd gehad onder Maurice Steijn", vertelt hij in een interview met

"Maurice zijn kracht was dat hij ons een goed gevoel gaf en het team altijd bijeen wist te houden. Door samen carnaval te vieren in Venlo, bijvoorbeeld. Maurice had goede assistenten bij VVV, zoals elke trainer de juiste mensen om zich heen nodig heeft. Maar hij wist precies hoe hij ons optimaal moest laten presteren."Unnerstall leeft mee met zijn oude trainer, die na bijna vier maanden afscheid nam als trainer van Ajax.

