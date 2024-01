Steeds meer migranten gebruiken Nicaragua als springplank voor reis naar VS en Canada

Steeds meer migranten gebruiken Nicaragua als springplank voor hun reis naar de Verenigde Staten en Canada. In 2023 landden er tienduizenden mensen uit onder meer India, Afghanistan en Senegal om zich daar aan te sluiten bij de migrantenkaravaan noordwaarts. Volgens Nicaragua-kenner en migratiedeskundige Manuel Orozco van de denktank Inter-American Dialogue komt de toename van het aantal migranten door de versoepeling van visaregels en de toelating van extra chartervluchten.

'Nicaragua verdient daar veel geld mee, maar belangrijker nog: het land wil aartsrivaal Amerika dwarszitten, dat absoluut niet zit te wachten op nóg meer migranten.' Voorheen vlogen migranten van andere continenten naar andere landen in Zuid-Amerika. De route via Nicaragua bespaart hen de beruchte tocht door de Darién Gap, een moeilijk begaanbaar gebied op de grens van Panama en Colombia. Overal ter wereld willen mensen hun land verlaten vanwege oorlog, klimaatverandering, politieke omstandigheden of te weinig economische kanse





