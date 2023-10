Stand.nl: Ik heb zin in de verkiezingscampagne

Er zijn veel nieuwe gezichten in het politieke landschap en tegelijk een hoop problemen die nu echt aangepakt moet worden.

Provincies smeken Tweede Kamer: hou geld voor OV in standDe minister van OCW wil bezuinigen op het studentenvervoer. Lees verder ⮕

Erik Ziengs nieuwe voorzitter ondernemersvereniging ONLZiengs zat namens de VVD tot en met maart 2021 elf jaar in de Tweede Kamer. Lees verder ⮕

Oud-Kamerlid Erik Ziengs (VVD) voorspelt: mogelijk vijf Drenten in Tweede KamerIn totaal maken 35 inwoners van Drenthe kans om de Tweede Kamer in te komen. Het overgrote deel staat - op basis van de laatste peilingen - op een onverkiesbare plek. Lees verder ⮕

Tweede Kamer stemt in met lagere studierente voor 'pechstudenten'De Kamer wil onder meer dat een gunstige belastingregeling voor hoogopgeleide buitenlandse werknemers wordt versoberd. Dat zou in 2029 zo'n 200 miljoen euro moeten opleveren. Lees verder ⮕

Tweede Kamer stopt voor 'tropenweken' lijsttrekkers, verkiezingsreces van startDe agenda is gesloten, want de politieke partijen gaan campagne voeren voor de verkiezingen over precies 26 dagen. Lees verder ⮕