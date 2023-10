Staan er tijdens Halloween wel eens échte slechteriken aan de deur?

Maar staan er altijd schattig verklede kindjes voor de deur, of zijn er ook weleens échte slechteriken die aanbellen?In Amersfoort waarschuwt de politie momenteel voor mensen in doodenge pakken. “Die mensen jagen allerlei vreemde mensen de stuipen op het lijf”, vertelt onderzoeksjournalist Rick Pietersz inop NPO Radio 1. Daarnaast zouden ze ook een soort stroomstootwapen bij zich hebben, vervolgt hij.

Een wekelijks actueel onderzoeksprogramma naar misdaad in Nederland. Daarbij is misdaad in de regio het vertrekpunt, waar de onderzoeksredactie bredere patronen en trends blootlegt. Stuur jouw verhaal, tip of vraag naar de redactie van Het Misdaadbureau. Je kunt onze redactie een (audio)-bericht whatsappen via 06 57832894.Vorig jaar vond er tijdens Halloween een incident plaats bij een snackbar, waar de medewerkers dachten dat er een onschuldige klant binnenkwam die leuk verkleed was. Dat bleek niet het geval. “Hij droeg een groot mes bij zich en overviel de zaak”, zegt Pietersz.

Volgens misdaadjournalist van De Telegraaf Mick van Wely vinden er veel overvallen plaats met halloweenmaskers. Hij verwijst naar een zaak van vijftien jaar geleden in Groningen, waar de dader ook zo’n masker droeg. headtopics.com

“Hier in Nederland is een Joegoslavische grote boef geweest die zich verklede als oud vrouwtje. Die ging als overvaller naar binnen bij een diamantbedrijf en die kwam er als oud vrouwtje uit”, vervolgt Van Wely. De misdaadjournalist stelt dat dit vaker gebeurt en “die vermommingen zijn er zeker”.

