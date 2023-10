Spookrit met 3 doden op de A16: verdachte Piet van O. (20) komt vrij

Van O. wordt verdacht van het medeplegen van een poging tot doodslag tijdens de schietpartij op 15 januari dit jaar op de Burgerhoutsestraat in Roosendaal. Daarbij raakte een 19-jarige man gewond. Ook wordt hij verdacht van het medeplegen van het veroorzaken van het fatale ongeval, waarbij drie doden vielen, hoewel hij niet de bestuurder was.

Van O. en twee anderen vluchtten na de schietpartij met hun auto. De politie startte een achtervolging, maar staakte deze toen de vluchtauto zonder licht omdraaide en ging spookrijden. Kort erna volgde op de snelweg bij Prinsenbeek een dodelijke aanrijding. De 33-jarige bestuurder uit Tilburg en een 17-jarige jongen uit Harreveld kwamen om, net als de 54-jarige Rotterdammer die was aangereden. Zijn bijrijdster en haar dochter uit Antwerpen raakten gewond.

Het OM gaat er niet vanuit dat Van O. de schutter was; dat ontkent hij zelf ook."Voor medeplegen is niet nodig dat hij alle handelingen heeft verricht." De verdachte beweert dat hij juist niet wilde dat er werd geschoten en daarom het wapen wegduwde. Zijn advocate verzocht hem vrij te laten, zodat hij 'zijn normale leven kan herpakken en kan werken aan zijn lichamelijke en mentale herstel'. Het OM verzette zich daartegen, maar de rechtbank besloot hem onder bepaalde voorwaarden te schorsen. headtopics.com

Van O. lag een tijdje in coma. Nadat hij wakker werd, verklaarde hij aan de politie dat zijn groepje tijdens de aankoop van wiet werd bedreigd met een vuurwapen. Tijdens de zitting vertelde hij dat hij nog steeds een gebroken nek heeft en het 'heel erg vindt wat er allemaal is gebeurd'.

Lees verder:

omroepbrabant »

112-nieuws: vrachtwagens botsen op A16 • trekpaard Wietske uit sloot geredIn dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje. Lees verder ⮕

Ongeluk met 2 vrachtwagens bij knooppunt Galder: A16 dichtTwee vrachtwagens zijn vrijdagochtend op de A16 bij knooppunt Galder op elkaar gebotst. De weg is van Antwerpen in de richting Breda helemaal dicht. Lees verder ⮕

Ongeluk met 2 vrachtwagens op de A16 bij knooppunt GalderTwee vrachtwagens zijn vrijdagochtend op de A16 bij knooppunt Galder op elkaar gebotst. De rechterrijstrook van de weg is van Antwerpen in de richting Breda dicht. Dit duurt naar verwachting nog tot twee uur vrijdagmiddag, zo geeft Rijkswaterstaat aan. Lees verder ⮕

Koe wordt bij de horens gepakt in Boer zoekt VrouwNadat Piet, Richard en Bernice afgelopen zondag al het kaf van het koren scheiden, is het komende zondag aan de overgebleven twee boeren in 'Boer zoekt Vrouw’ om te bepalen welke logees het erf moeten verlaten. Lees verder ⮕

VI Live: Feyenoord heeft in eerste fase heel veel balbezit en de eerste kansLees meer Lees verder ⮕

Familie Meiland heeft hun oog laten vallen op adellijk landgoed: 'Kast van een huis'De dag waarvan je wist dat 'ie ging komen is hier, want 1,5 jaar nadat Martien (62) en Erica Meiland (60) hun tigste droomhuis hebben betreden, zouden ze die nu alweer gaan verlaten. Lees verder ⮕