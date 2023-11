Spits naar de eerste paal? Erling Haaland doet het anders

raag een gemiddelde Nederlandse voetbaltrainer wat de spits moet doen bij een voorzet vanaf de zijkant en het antwoord zal luiden: naar de eerste paal lopen. Bij de tweede paal moet een aansluitende middenvelder opduiken.

Louis van Gaal is een van de trainers die zweert bij deze theorie. 'Ik eis altijd van mijn spits dat hij een loopactie maakt naar de eerste paal', vertelde de succestrainer in zijn periode bij Manchester United.

Een fascinerend gedachte-experiment: wat zou Van Gaal doen als hij de trainer van Erling Haaland zou zijn? In de Manchester Derby besliste de Noorse topschutter niet voor het eerst een wedstrijd door juist naar de tweede paal te sprinten.Welke Nederlandse clubs weten door de groepsfase te komen? VI PRO geeft je extra inzichten rond de Europese competities met exclusieve interviews, analyses en financiële inzichten. headtopics.com

