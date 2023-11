Spelmaker Wirtz tovert met grandioze solo namens Bayer Leverkusen

Rusland laat graag zien dat het goed gaat: maar klopt dit?Dit doen en testen Israëlische militairen als ze Gaza kort binnenvallenBewakingscamera filmt drugsuitwisseling tijdens gevangenisbezoekSamenvatting: Verstappen net iets sneller dan Albon in de derde vrije training GP MexicoBekijk de trailer van het eerste deel van The Crown: seizoen 6

Frimpong levert assist op Wirtz, die doelpunt van grote schoonheid maaktFlorian Wirtz heeft zondagmiddag misschien wel het mooiste doelpunt van het Bundesliga-seizoen gemaakt. De technisch begaafde Duitser ontving een pass van Jeremie Frimpong en dribbelde op sublieme wijze meermaals langs Freiburg-middenvelder Nicolas Höfler, om vervolgens af te ronden. Lees verder ⮕

Frimpong helpt Leverkusen met assist weer aan kop, Inter te sterk voor AS RomaBayer Leverkusen heeft de koppositie in de Bundesliga zondag heroverd dankzij een 2-1-zege op SC Freiburg. Jeremie Frimpong was wéér belangrijk met een assist. Internazionale versloeg AS Roma bij het weerzien met Romelu Lukaku. Uitgerekend de opvolger van de Belgische spits maakte de enige treffer van de wedstrijd. Lees verder ⮕

Driessen hoort Berghuis-verhalen bij Feyenoord: 'Als hij zijn zin niet krijgt...'Bij Feyenoord staat men niet te kijken van de vermeende aantijging van Maurice Steijn in de richting van Steven Berghuis. Valentijn Driessen, chef voetbal van De Telegraaf, sprak eerder deze week meerdere mensen binnen de Rotterdamse club over het gedrag van de Ajax-spelmaker. Lees verder ⮕

Zwoegen in regen levert Fortuna Sittard en FC Utrecht allebei één punt opDat het 0-0 bleef, is vooral te danken aan de doelmannen Ivor Pandur en Vasilios Barkas. Barkas stopt een penalty van Fortuna-spelmaker Alen Halilovic, de grootste kans van de wedstrijd. Lees verder ⮕

Collin Veijer pakt eerste podiumplaats in sensationele Grand Prix ThailandMeerdere keren reed Veijer lange tijd aan de leiding in Thailand. Lees verder ⮕