Spelersbus Lyon bekogeld met stenen: coach Grosso gewond aan gezicht

Daarbij sneuvelden een paar ruiten; Lyon-coach Fabio Grosso liep door rondvliegende glasscherven verwondingen in zijn gezicht op.De competitiewedstrijd tussen Marseille en Lyon zou om 20.45 uur beginnen, maar na de aanval op de spelersbus van de bezoekers is het de vraag of er afgetrapt gaat worden. Hier zal snel een knoop over moeten worden doorgehakt.

Op social media zijn beelden te zien Grosso die met zijn hand voor zijn bebloede gezicht de catacomben in loopt. In de kleedkamer is hij behandeld aan zijn verwondingen. Trainer Fabio Grosso strompelt zwaar bebloed het stadion in.The Lyon bus was targeted and hit by rocks thrown on its way to the Velodrome to face Marseille. The Lyon manager Fabio Grosso was injured and bleeding as shards of glass cut his face.

Fans Marseille stenigen spelersbus: trainer Grosso moet direct naar eerste hulpTrainer Fabio Grosso is zondagavond gewond geraakt na een aanval op de spelersbus van Olympique Lyon. Voor het binnenrijden van het stadion werd het voertuig door Olympique Marseille-fans bekogeld met ‘projectielen’, die de trainer van Lyon verwondden. Grosso moest bij aankomst in het stadion direct naar de eerste hulp. Lees verder ⮕

Fans Marseille stenigen spelersbus: trainer Grosso moet direct naar eerste hulpTrainer Fabio Grosso is zondagavond gewond geraakt na een aanval op de spelersbus van Olympique Lyon. Voor het binnenrijden van het stadion werd het voertuig door Olympique Marseille-fans bekogeld met ‘projectielen’, die de trainer van Lyon verwondden. Grosso moest bij aankomst in het stadion direct naar de eerste hulp. Lees verder ⮕

Fans Marseille stenigen spelersbus: bebloede Grosso moet direct naar eerste hulpTrainer Fabio Grosso is zondagavond gewond geraakt na een aanval op de spelersbus van Olympique Lyon. Voor het binnenrijden van het stadion werd het voertuig door Olympique Marseille-fans bekogeld met ‘projectielen’, die de trainer van Lyon verwondden. Grosso moest bij aankomst in het stadion direct naar de eerste hulp. Lees verder ⮕

Fans Marseille stenigen spelersbus: bebloede Grosso moet direct naar eerste hulpTrainer Fabio Grosso is zondagavond gewond geraakt na een aanval op de spelersbus van Olympique Lyon. Voor het binnenrijden van het stadion werd het voertuig door Olympique Marseille-fans bekogeld met ‘projectielen’, die de trainer van Lyon verwondden. Grosso moest bij aankomst in het stadion direct naar de eerste hulp. Lees verder ⮕

Bizarre taferelen in Marseille: bus Lyon aangevallen, trainer bebloed in gezichtZondagavond staat in de Ligue 1 het beladen duel tussen Olympique Marseille en Olympique Lyon op het programma. Voorafgaand aan de wedstrijd kreeg Lyon een bizar ontvangst bij het Stade Vélodrome. De spelersbus werd aangevallen en trainer Fabio Grosso werd in zijn gezicht geraakt. Lees verder ⮕

Lees terug: FC Emmen wint in de slotseconden van Jong AZ dankzij Jari VlakEindstand FC Emmen - Jong AZ: 2-1 De goals van FC Emmen komt op naam van Jari Vlak Jong AZ staat op een 9e plaats, twee punten minder dan FC Emmen Lees verder ⮕