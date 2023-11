'Spelers van Ajax hebben behoefte aan een arm om zich heen'

Dave Aalbers vertelt wat de Amsterdammers met deze assistent in huis halen.Het lijkt erop dat je één of meerdere social media-scripts op VI.nl hebt uitgeschakeld. Daarom worden er geen social posts of liveblogs geladen.

Michael Valkanis gaat spelers Ajax 'in positieve zin gek maken'



Lees terug: FC Emmen ligt uit de beker na een tandeloze wedstrijd tegen De Graafschap. Eindstand De Graafschap - FC Emmen: 2-0 FC Emmen liet aanvallend niks zien vanavond De ploeg van Grim ligt uit de beker en kan zich focussen op de competitie



VV Gasselternijveen voert zerotolerance-beleid in voor drugsgebruik: 'Onze spelers zijn heus geen heilige boontjes'. Voetbalvereniging Gasselternijveen hoopt dat er een preventieve werking uitgaat van het instellen van een zerotolerance-beleid voor drugsgebruik.



Engelse tabloids: Spelers United twijfelen aan tactiek en wisselbeleid Ten Hag. In de Engelse tabloids steken geruchten de kop op dat spelers van Manchester United niet achter bepaalde tactische keuzes van manager Erik ten Hag zouden staan. Na de verloren wedstrijd tegen rivaal Manchester City onstond er gemor in de kleedkamer van The Red Devils.



John van 't Schip sprak al met twee Ajax-spelers: 'Hij geeft zelf ook toe...'. John van 't Schip heeft op zijn eerste werkdag als eindverantwoordelijke bij Ajax gesproken met Steven Bergwijn en Steven Berghuis, zo onthulde de 59-jarige oefenmeester maandagavond in het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport.



