Spektakel bij PSV-Ajax (1-2) • Duel hervat na medische noodsituatie op tribune

Brobbey! Nu wel raak. In de openingsfase miste hij flinke kansen. Nu leek PSV beter, maar slaat de spits van Ajax toe: 1-2.Kansen via De Jong (kopbal, naast) en Lozano (geblokt schot), maar PSV is nog te onzorgvuldig om de ruimtes die Ajax biedt te benutten en op voorsprong te komen.De Rotterdammers komen op voorsprong in Volendam. Couhaib Driouech schiet de bal simpel langs de doelman. Eerst keurt de scheidsrechter het doelpunt af, maar na tussenkomst van de VAR telt hij toch.

Het lukt Ugalde en Van Wolfswinkel in eerste instantie niet om de bal langs keeper Bijlow te krijgen. De rebound is voor Van Wolfswinkel, die raak schiet. Dan fluit Higler voor buitenspel, maar de VAR grijpt in en zorgt ervoor dat het doelpunt staat.Wat een optreden van de Twente-doelman. Hij houdt de voorsprong hoogstpersoonlijk in stand met reddingen op een kopbal van Ueda en even later een schot van Hancko.Het belooft nog een leuke slotfase te worden in Enschede.

Stengs heeft in het eerste uur weinig laten zien en wordt vervangen door Lingr, die direct een kans krijgt. Niet voor het eerst vandaag stuit Feyenoord op doelman Unnerstall.Doelman Unnerstall moet aan het begin van de tweede helft in actie komen, hij redt knap op de inzet van Stengs. headtopics.com

Interim-trainer Maduro kiest bij Ajax voor Van den Boomen op het middenveld. Sosa en Forbs verdwijnen uit de basis, het duo is niet fit. Avila start daarom als linksback. Berhuis schuift naar de voerhoede, Hlynsson krijgt een basisplaats op het middenveld.FC Twente gaat met een voorsprong richting de kleedkamer. De ploeg van trainer Oosting is met een uitstekend plan aan de wedstrijd begonnen en leidt verdiend door een doelpunt van Ugalde.

De Rotterdammers zoeken naar oplossingen om onder de druk van FC Twente uit te spelen. Het gaat nu vaak lang. Met een linie van vijf spelers achter spits Ugalde zet Twente het middenveld slim vast.Meteen na het doelpunt van FC Twente krijgt aan de andere kant Giménez een grote kans. Hij lijkt niet meer op de bal te rekenen en krijgt zijn voet niet tegen de bal.De goede start van FC Twente levert een doelpunt op. headtopics.com

Feyenoord jaagt op gelijkmaker in mooi duel met Twente • Straks koploper PSV tegen AjaxIn dit liveblog houden we je op de hoogte van de resterende vier eredivisieduels van dit weekeinde. Lees verder ⮕

Spectaculair duel tussen PSV en Ajax (1-1) • Excelsior leidt in VolendamIn dit liveblog houden we je op de hoogte van de resterende vier eredivisieduels van dit weekeinde. Lees verder ⮕

Spectaculair duel tussen PSV en Ajax (1-1) • Excelsior leidt in VolendamIn dit liveblog houden we je op de hoogte van de resterende vier eredivisieduels van dit weekeinde. Lees verder ⮕

Ajax geeft duidelijkheid over meespelen van Bergwijn en Mikautadze tegen PSVAjax lijkt zondag in de topper tegen PSV te kunnen beschikken over Steven Bergwijn. De aanvoerder van de Amsterdammers viel donderdag met pijn uit tegen Brighton & Hove Albion (2-0 verlies), maar lijkt daar weinig aan over te houden. Lees verder ⮕

VP-voetbalkantine: 'Voorzichtigheid Bosz onterecht: PSV veegt vloer aan met Ajax'De voetbalkantine is de ideale plek om na de wedstrijd met je vrienden nog even lekker bij te praten en wat te drinken. De VP-Voetbalkantine is een offtopic rubriek waar elk onderwerp mag worden besproken. Lees verder ⮕

Maduro past speelwijze Ajax aan tegen PSV: 'Niet hetzelfde doen als in Brighton'Interim-trainer Hedwiges Maduro vond Ajax donderdag tegen Brighton (2-0-verlies) verdedigend goed voor de dag komen, maar zag zijn ploeg aanvallend tekortschieten. De interim-hoofdtrainer gaat zondag tegen PSV enkele tactische aanpassingen maken. Lees verder ⮕