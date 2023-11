Spectaculaire eerste helft PSV-Ajax (1-2) • Duel hervat na medische noodsituatie op tribune

Weer een kans voor PSV. Vlak voor rust zorgt de opstomende Dest voor gevaar, hij weet de vrijstaande Bakayoko te vinden maar die schiet de bal ruim over.

PSV is nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, maar er is niet veel tijd meer tot de rust. Inderdaad, niet veel later fluit Makkelie voor het einde van de eerste helft. PSV - Ajax 1-2

Spectaculaire openingsfase bij PSV-Ajax • Volendam in eigen huis tegen ExcelsiorIn dit liveblog houden we je op de hoogte van de resterende vier eredivisieduels van dit weekeinde. Lees verder ⮕

Feyenoord jaagt op gelijkmaker in mooi duel met Twente • Straks koploper PSV tegen AjaxIn dit liveblog houden we je op de hoogte van de resterende vier eredivisieduels van dit weekeinde. Lees verder ⮕

Spectaculair duel tussen PSV en Ajax (1-1) • Excelsior leidt in VolendamIn dit liveblog houden we je op de hoogte van de resterende vier eredivisieduels van dit weekeinde. Lees verder ⮕

Spectaculair duel tussen PSV en Ajax (1-1) • Excelsior leidt in VolendamIn dit liveblog houden we je op de hoogte van de resterende vier eredivisieduels van dit weekeinde. Lees verder ⮕

Spektakel bij PSV-Ajax (1-2) • Duel hervat na medische noodsituatie op tribuneIn dit liveblog houden we je op de hoogte van de resterende vier eredivisieduels van dit weekeinde. Lees verder ⮕

Spektakel bij PSV-Ajax (1-2) • Duel hervat na medische noodsituatie op tribuneIn dit liveblog houden we je op de hoogte van de resterende vier eredivisieduels van dit weekeinde. Lees verder ⮕