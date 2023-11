Sparta gaat niet akkoord met 'te zware' schorsing voor Verschueren

De Belgische middenvelder kreeg zaterdag een rode kaart voor een harde overtreding op Zakaria Bakkali., maar moet Verschueren nu wel drie duels missen als het aan de aanklager betaald voetbal ligt. Met dat schikkingsvoorstel gaan de Rotterdammers niet akkoord, melden zij maandag via de clubkanalen.

Verschueren zelf liet na afloop weten te hopen dat het bij één wedstrijd schorsing zou blijven. De 26-jarige Belg erkende net als trainer Jeroen Rijsdijk dat de rode kaart terecht was, maar Sparta vindt de straf te hoog gezien de aard van de overtreding.

De club laat de zaak nu voorkomen bij de tuchtcommissie. Die zal zich moeten buigen over een definitieve schorsing voor Verschueren. Sparta speelt woensdag tegen IJsselmeervogels in het bekertoernooi en treft daarna Almere City en FC Volendam in de Eredivisie. headtopics.com

