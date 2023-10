Spanning stijgt voor het Regio Songfestival: 'Er komt veel op je af'

En zelf hebben ze er eigenlijk ook wel vertrouwen in.De spanning zit er bij de broers wel al een beetje in. Zaterdag 4 november is de grote dag en dat beginnen ze toch ook wel een beetje te voelen."De aanloop is wel druk, er komt veel op je af", vertelt Sam.

"Veel tv en radio dingen. Dan moet je de hele dag je buik inhouden en lachen." Dat is toch wel even wennen voor de zangers."Ze pakken het heel groots aan", zegt broertje Merijn."Dat had ik helemaal niet verwacht."Zelf vinden de broers het nog een beetje lastig om hun kansen in te schatten."Ik hoop vooral dat er veel mensen gaan kijken", zegt Merijn."En gaan stemmen natuurlijk.

En dat valt ook goed in de smaak bij de andere inzendingen. Veel medekandidaten vinden het typisch Brabants. De klank, de boodschap en het drankske."Sowieso wel top 3", voorspelt de Groningse inzending."Ik vind het echt heel goed, ook echt heel typerend voor Brabant", zegt Remedy, de inzending van Rijnmond."De gezelligheid, in de kroeg, dat komt echt wel goed over." headtopics.com

Het Regio Songfestival is het allereerste programma dat alle regionale omroepen samen maken. Leuk detail: dat is ook hoe het Eurovisie Songfestival ooit is begonnen. De acts liggen enorm uit elkaar en ook de genres lopen uiteen. Van blazers in het Drents, tot een Groningse rap: er is een ruim aanbod aan nummers in het dialect. Het Regio Songfestival wordt op 4 november uitgezonden op Omroep Brabant.

Smeltkroes aan zangtalent in aanloop naar Regio Songfestival: 'Een hele grote eer'Vandaag was een persconferentie met alle kandidaten die meedoen aan het Regio Songfestival. Lees verder ⮕

Liveblog: Spanning in de Oude Meerdijk; weet FC Emmen nog te scoren?Tussenstand FC Emmen - Jong AZ: 1-1 De goal van FC Emmen komt op naam van Jari Vlak Jong AZ staat op een 9e plaats, twee punten minder dan FC Emmen Lees verder ⮕

Olympique Marseille verhoogt spanning in poule Ajax door zege op tiental AEKOlympique Marseille heeft donderdag goede zaken gedaan in de Europa League. De Fransen wonnen met 3-1 van AEK en gaan daarmee aan de leiding in poule B. Later op de avond kan Ajax de koppositie overnemen. Lees verder ⮕

Cornald Maas overwoog dit voorjaar te stoppen met songfestivalCornald Maas overwoog dit voorjaar serieus te stoppen met zijn werk voor de selectiecommissie voor de Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival. Dat vertelde de programmamaker donderdag in het NPO-radioprogramma Mischa!. De commotie rond de Nederlandse inzending Mia en Dion duurde te lang en eiste op den duur ook tol van zijn omgeving. Lees verder ⮕

Liverpool kreeg economische boost door Eurovisie SongfestivalLiverpool heeft dit jaar geprofiteerd van het organiseren van het Eurovisie Songfestival. De BBC schrijft dat bijna een half miljoen mensen evenementen gerelateerd aan het songfestival hebben bezocht. Daardoor kreeg de lokale economie een boost van 55 miljoen pond (zo'n 63 miljoen euro). Lees verder ⮕

Cornald Maas over songfestival: 'Ik heb mijn mond gehouden, maar rechtvaardig vond ik het niet''Ik heb er misschien even over nagedacht, maar uiteindelijk toch besloten dat het me te zeer aan het hart gaat', zegt Cornald Maas in MISCHA! op de vraag of hij overwogen heeft te stoppen na de golf van kritiek op de songfestivalinzending van dit jaar met Mia Nicolai en Dion Cooper. Lees verder ⮕