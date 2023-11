Spandoeken met namen en foto's van slachtoffers duiken op bij pro-Palestina protesten

Spandoeken met daarop namen en foto's van slachtoffers die bij de oorlog in Gaza zijn gevallen, duiken steeds vaker op bij pro-Palestina protesten. Achter de spandoeken zit een initiatief van enkele tientallen Nederlanders, die al weken bezig zijn met het verzamelen van verhalen en foto's van gedode Palestijnen. 'We hebben de slachtoffers uit Gaza gezichten proberen te geven', zegt Lokien*, die het project coördineert.

'Met een team van vrijwilligers hebben we wekenlang alles verzameld wat we online konden vinden.' Het idee ontstond na de speech van Ramsey Nasr bij talkshow Khalid & Sophie. 'Kennen we de naam van elk Palestijns slachtoffer?', vroeg de Nederlandse acteur met een Palestijnse vader zich af. Hij leverde kritiek op Nederlandse media die Palestijnse slachtoffers vaak in aantallen noemen, maar niet hun dromen, foto's en verhalen delen. 'Als je het hebt over getallen, dehumaniseer je mensen, alsof het geen mensen meer zijn', zegt Lokien. Ook werd ze geraakt door beelden op sociale medi





