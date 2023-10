Spaanse politie houdt man aan in verband met aanslag Brussel

De Spaanse politie heeft een man aangehouden in verband met de aanslag in Brussel van 16 oktober. De Belgische autoriteiten hadden om zijn arrestatie gevraagd. Welke rol hij had bij de aanslag is onduidelijk. Volgens de Spaanse politie had hij banden met de dader. De man werd gearresteerd in de plaats Benahavís in het zuiden van Spanje. Bij de doorzoeking van zijn woning werden papieren, apparaten en 'een aanzienlijk geldbedrag' in beslag genomen.

Er stond al een arrestatiebevel tegen hem uit voor drugs- en wapensmokkel, witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie, meldt de Spaanse politie. Bij een terreuraanslag in Brussel werden vorige week maandag twee Zweden gedood. Een derde persoon raakte gewond. Abdesalem L., die wordt gezien als de schutter, overleed nadat de politie hem neerschoot in een café waar geprobeerd werd hem aan te houden.

Maduro zegt wat hij anders gaat doen tegen Brighton; één basisklant lijkt bekendHedwiges Maduro gaf woensdagavond zijn eerste persconferentie als interim-hoofdtrainer van Ajax. De voormalig assistent beschouwde voor op het aankomende duel met Brighton & Hove Albion in de Europa League en liet weten enkele dingen anders te gaan doen dan hoe zijn voorganger Maurice Steijn speelde. Lees verder ⮕

Maduro zegt wat hij anders gaat doen tegen Brighton; één basisklant lijkt bekendHedwiges Maduro gaf woensdagavond zijn eerste persconferentie als interim-hoofdtrainer van Ajax. De voormalig assistent beschouwde voor op het aankomende duel met Brighton & Hove Albion in de Europa League en liet weten enkele dingen anders te gaan doen dan hoe zijn voorganger Maurice Steijn speelde. Lees verder ⮕

Pusic vertelt na hectische dagen wat hij wil zien bij Shakhtar DonetskLees meer Lees verder ⮕

Klaassen onthult wat hij voor haartransplantatie betaalde: ‘Ik was duurder uit’Davy Klaassen heeft in de Cor Potcast voor het eerst publiekelijk gereageerd op de haartransplantatie die hij een aantal maanden geleden heeft laten doen. Eerder deze maand dook er op X een foto op van de middenvelder, waarop te zien was dat Klaassen een vollere bos haar heeft dan men van hem gewend was. Lees verder ⮕

Klaassen onthult wat hij voor haartransplantatie betaalde: ‘Ik was duurder uit’Davy Klaassen heeft in de Cor Potcast voor het eerst publiekelijk gereageerd op de haartransplantatie die hij een aantal maanden geleden heeft laten doen. Eerder deze maand dook er op X een foto op van de middenvelder, waarop te zien was dat Klaassen een vollere bos haar heeft dan men van hem gewend was. Lees verder ⮕

Klaassen onthult wat hij voor haartransplantatie betaalde: ‘Ik was duur uit’Davy Klaassen heeft in de Cor Potcast voor het eerst publiekelijk gereageerd op de haartransplantatie die hij een aantal maanden geleden heeft laten doen. Eerder deze maand dook er op X een foto op van de middenvelder, waarop te zien was dat Klaassen een vollere bos haar heeft dan men van hem gewend was. Lees verder ⮕