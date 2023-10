Spaanse ombudsman: 1 op 200 Spanjaarden slachtoffer van misbruik in katholieke kerk

Ruim 1 op de 200 Spanjaarden was ooit slachtoffer van seksueel misbruik door priesters of andere medewerkers van de Rooms-Katholieke Kerk. Dat komt naar voren uit onderzoek van de Spaanse ombudsman voor mensenrechten. Dit aantal ligt veel hoger dan eerder werd gedacht. De ombudsman ondervroeg meer dan 8000 Spanjaarden voor zijn onderzoek. 1,1 procent van de ondervraagden zei ooit misbruikt te zijn door een priester of een andere medewerker van de Kerk, zoals leraren bij kerkelijke instellingen.

Sinds 2010 kregen Nederland en Duitsland te maken met een grote stroom berichten over seksueel misbruik door priesters. Uit verschillende onderzoeken in binnen- en buitenland is sindsdien gebleken dat geestelijk leiders, zoals bisschoppen en kardinalen, vaak wisten van het misbruik, maar dat de daders actief konden blijven binnen de kerk. In maart van dit jaar kondigde paus Franciscus aan de regels aan te scherpen die seksueel misbruik binnen de kerk moeten voorkomen.

