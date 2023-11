Spaanse media eensgezind over Bellingham: 'Grootste voetbalimpact in geschiedenis'

. De middenvelder onderscheidde zich met twee goals en in Spanje kan men niet geloven wat de twintigjarige Engelsman allemaal laat zien.weet het zeker: nooit had een nieuwe speler meer impact bij Real Madrid. 'Bellingham is hemelse muziek voor Madrid. 'Hey Jude' is nu al de soundtrack van Real geworden. Dit is de grootste impact in de voetbalgeschiedenis van een club waar de beste spelers ter wereld doorheen zijn gegaan. Bellingham is een ster uit een ander sterrenstelsel.'.

Aan beide kanten waren er fouten en nervositeit. Toen de Engelsman verscheen, won Madrid.'bestempelt Bellingham als 'de reïncarnatie van Di Stefano' en uit zich eveneens lovend over de middenvelder. 'Hij is een solist die op twintigjarige leeftijd optreedt als orkestspeler en het lentefeest van Barcelona met de Rolling Stones verpest. De impact van Bellingham was overweldigend na een moeizame en interessante oefening voor Barcelona onder leiding van Gavi.

Dit is de reden waarom Jude Bellingham een transfer naar Barcelona afweesFC Barcelona hoopte enkele jaren geleden de talentvolle tiener Jude Bellingham in te lijven. De middenvelder speelde op dat moment nog voor Birmingham City. Door slechte ervaringen van een bevriende voetballer in de jeugdopleiding van Barça kwam het uiteindelijk alleen nooit van een overgang naar Catalonië. Lees verder ⮕

Dit is de reden waarom Jude Bellingham een transfer naar Barcelona afweesFC Barcelona hoopte enkele jaren geleden de talentvolle tiener Jude Bellingham in te lijven. De middenvelder speelde op dat moment nog voor Birmingham City. Door slechte ervaringen van een bevriende voetballer in de jeugdopleiding van Barça kwam het uiteindelijk alleen nooit van een overgang naar Catalonië. Lees verder ⮕

De opvallende reden waarom Jude Bellingham een transfer naar Barça afweesFC Barcelona hoopte enkele jaren geleden de talentvolle tiener Jude Bellingham in te lijven. De middenvelder speelde op dat moment nog voor Birmingham City. Door slechte ervaringen van een bevriende voetballer in de jeugdopleiding van Barça kwam het uiteindelijk alleen nooit van een overgang naar Catalonië. Lees verder ⮕

De opvallende reden waarom Jude Bellingham een transfer naar Barça afweesFC Barcelona hoopte enkele jaren geleden de talentvolle tiener Jude Bellingham in te lijven. De middenvelder speelde op dat moment nog voor Birmingham City. Door slechte ervaringen van een bevriende voetballer in de jeugdopleiding van Barça kwam het uiteindelijk alleen nooit van een overgang naar Catalonië. Lees verder ⮕

Jude Bellingham bezorgt Real Madrid zege op gedesillusioneerd BarcelonaJude Bellingham heeft Real Madrid eigenhandig de zege in el Clásico bezorgd. FC Barcelona was in grote delen van de wedstrijd de bovenliggende partij en kwam al vroeg op voorsprong via Ilkay Gündogan. Na rust liet Real zich iets meer zien, al kwam de gelijkmakende kanonskogel van Jude Bellingham vrij onverwachts. Lees verder ⮕

Jude Bellingham bezorgt Real Madrid zege op gedesillusioneerd BarcelonaJude Bellingham heeft Real Madrid eigenhandig de zege in el Clásico bezorgd. FC Barcelona was in grote delen van de wedstrijd de bovenliggende partij en kwam al vroeg op voorsprong via Ilkay Gündogan. Na rust liet Real zich iets meer zien, al kwam de gelijkmakende kanonskogel van Jude Bellingham vrij onverwachts. Lees verder ⮕