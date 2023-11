Sombere Man Utd-iconen verdedigen Ten Hag, Carragher valt hem hard aan

Na de 0-3 afstraffing – Manchester City was nog mild geweest – waren Sky Sports-analisten Gary Neville en Roy Keane neerslachtig.Manager Erik ten Hag bleef bij hen buiten schot. Liverpool-boegbeeld Jamie Carragher bekritiseerde de Nederlandse coach wel, omdat er in zijn ogen na bijna anderhalf jaar nog altijd niets te zien is van hoe hij zijn ploeg wil laten spelen. Het is niet de eerste keer dat Neville: 'Het was niet een van zijn beste dagen, maar ze spelen al tijden niet best.

Carragher: 'Het probleem dat ik met Ten Hag heb, is dat ik geen speelstijl zie. Hij komt van Ajax, dat associeer je met een bepaalde speelstijl, maar het is echt schokkend hoe slecht ze spelen. Niemand kan uitleggen hoe ze willen spelen. We zien Ange Postecoglou nu in een heel korte tijd een stempel op Tottenham Hotspur drukken.'

Neville: 'Daar kan ik niet tegenin gaan, maar die overnameperikelen helpen niet mee. Kun je je voorstellen wat er rond Ten Hag gebeurt? Dat is giftig, ze vrezen allemaal voor hun baan. Dat vreet aan iedereen. We kunnen de kinderen in de klas wel de schuld geven, maar we zouden naar de hoofdmeester moeten kijken.' headtopics.com

Carragher: 'Wat je maandag op de training doet, heeft niks te maken met de eventuele komst van Jim Ratcliffe.' Neville: 'Natuurlijk spelen ze slecht, maar het is al jaren zo. Er komen spelers en managers met grote reputaties naar de club, maar ze laten het niet zien. En waarom is dat?'

De derde analist, Keane, ziet het probleem eerder binnen de lijnen dan erlangs. 'Ik zou de aanvoerder veranderen. Bruno Fernandes is een getalenteerde speler, maar hij is het tegenovergestelde wat ik wil zien in een aanvoerder. Hij zeurt, hij klaagt. Ik weet dat het een moeilijke beslissing is, want ze hebben hem deze zomer pas aangewezen, maar ik zou het wel doen. Ze werden gewoon weggespeeld. Ze komen overal tekort: technisch, tactisch, en wat me nog het meeste zorgen baart: fysiek. headtopics.com

Ten Hag in de problemen: Man Utd heeft niets te vertellen in derby tegen CityLees meer Lees verder ⮕

Ten Hag vertelt waarom hij zijn Ajax-voetbal niet bij Man Utd implementeertLees meer Lees verder ⮕

Ten Hag en United kansloos ten onder in stadsderby tegen CityErik ten Hags Manchester United heeft zondag in eigen huis met afgetekende cijfers verloren van Manchester City in de Manchester derby: 0-3. Liverpool won thuis met 3-0 van Nottingham Forest en blijft volop meedoen in de Premier League-top. Lees verder ⮕

Ten Hag verder onder druk door uiterst pijnlijke thuisnederlaag tegen Man CityManchester United heeft zondag een pijnlijke nederlaag geleden in de stadsderby tegen Manchester City. De ploeg van Erik ten Hag leek geen seconde opgewassen tegen de geoliede machine van Josep Guardiola. The Citizens namen op Old Trafford via twee doelpunten van Erling Braut Haaland (waarvan één penalty) en een van Phil Foden ruim afstand: 0-3. Lees verder ⮕

Auto overleden man stond midden op A59, man lag ernaastBij het ongeluk op de A59 bij Raamsdonk vannacht is een 30-jarige man uit het Zuid-Hollandse Driebruggen omgekomen. Dat meldt de politie zondagochtend. De auto waarin hij zat stond zwaar beschadigd op de snelweg en vervolgens botsten drie andere auto’s er bovenop. Daarbij raakte ook een vrouw gewond. Lees verder ⮕

Auto van overleden man stond midden op A59, man lag ernaastBij het ongeluk op de A59 bij Raamsdonk vannacht is een 30-jarige man uit het Zuid-Hollandse Driebruggen omgekomen. Dat meldt de politie zondagochtend. De auto waarin hij zat stond zwaar beschadigd op de snelweg en vervolgens botsten drie andere auto’s er bovenop. Daarbij raakte ook een vrouw gewond. Lees verder ⮕