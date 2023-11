Soeverein City wint op bezoek bij stadgenoot United, ook zege Liverpool

Een oppermachtig Manchester City heeft in de Premier League de stadsderby van Manchester United gewonnen. De ploeg van Pep Guardiola was op het Old Trafford van United met 3-0 te sterk voor de formatie van Erik ten Hag. Erling Haaland maakte de eerste twee goals en Phil Foden zorgde voor de derde treffer. Liverpool won eerder op de dag met 3-0 van Nottingham Forest. De doelpunten werden gemaakt door Diogo Jota, Darwin Núñez en Mohamed Salah.

In de 24ste minuut kwam de voorsprong alsnog. City-middenvelder Rodri werd vastgehouden door Rasmus Højlund. Na tussenkomst van de VAR werd een strafschop gegeven. Haaland schoot raak vanaf elf meter. Daarna bleef de bal bij City gemakkelijk van voet tot voet gaan en werden er nog meer mogelijkheden gecreëerd. Vlak voor rust deed United wat terug, maar ook doelman Ederson was geconcentreerd en had een goede redding in huis.

