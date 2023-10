Snoei zet viertal regenboogshirtweigeraars uit selectie voor duel met TOP

rijdagavond.dat de Noord-Hollandse club vrijdagavond wil dragen om aandacht te vragen voor verbinding en inclusie, ongeacht culturele achtergrond, huidskleur, ras, seksuele voorkeur of religie. Snoei besprak de weigering van zijn spelers met de NOS. 'Prachtig shirt. Ik zou het aantrekken, maar het zit dieper dan het shirt.'

De oefenmeester neemt het zijn voetballers niet kwalijk dat ze het shirt niet willen dragen. 'Het zijn echt vier topgasten, die ook achter de boodschap staan, maar er zitten dingen tussen die ze niet willen promoten. Praktisch gezien missen we vier heel goede spelers, en dat steekt de jongens nog het meest. Voor hun gevoel laten ze hun maatjes een klein beetje in de steek, maar ze vinden andere dingen belangrijker.

Het viertal hoeft niet te vrezen dat er verdere maatregelen worden genomen naar aanleiding van hun beslissing om het shirt niet te dragen. 'Nee, dit heeft verder geen gevolgen', sprak Snoei. 'De boodschap is tolerantie. Ik weet dat het van twee kanten werkt, maar laten wij dan het goede voorbeeld geven, met de trainer voorop. Als wij hier consequenties aan verbinden, respecteren we hun beslissing niet. En dat doen we wél, maar het is logisch dat we het jammer vinden. headtopics.com

Het lijkt erop dat je één of meerdere social media-scripts op VI.nl hebt uitgeschakeld. Daarom worden er geen social posts of liveblogs geladen.Feyenoord op Rapport: Slot laat elftal excelleren op memorabele avond

Nederland Headlines

Lees verder:

VI_nl »

Telstar-trainer Snoei zet spelers die regenboogshirt weigeren uit selectieVier spelers van Telstar willen vrijdag niet in een shirt met regenboogmotief spelen. Trainer Mike Snoei legt uit waarom hij ze uit de selectie heeft gezet. Lees verder ⮕

Snoei zet viertal regenboogshirtweigeraars uit de selectieLees meer Lees verder ⮕

Telstar-trainer Snoei zet spelers die regenboogshirt weigeren uit selectieVier spelers van Telstar willen vrijdag niet in een shirt met regenboogmotief spelen. Trainer Mike Snoei legt uit waarom hij ze uit de selectie heeft gezet. Lees verder ⮕

Maduro spreekt zich uit bij Ajax: lees alles van zijn eerste persco hier terugHedwiges Maduro geeft woensdagavond zijn eerste persconferentie als trainer van Ajax, in aanloop naar het Europa League-duel met Brighton & Hove Albion. De voormalig Oranje-international neemt voorlopig de honneurs waar in Amsterdam, nu Maurice Steijn is ontslagen. VoetbalPrimeur doet live verslag van de persconferentie. Lees verder ⮕

Weigeren regenboogshirt heeft grote gevolgen: vier spelers uit selectie gezetTrainer Mike Snoei heeft vier spelers uit de selectie gezet voor het duel met TOP Oss van vrijdagavond. Woensdagavond werd al bekend dat Telstar in het komende Keuken Kampioen Divisie-duel gaat spelen in een regenboogshirt, dat onderdeel is van een campagne waarmee Telstar wil laten zien dat het voor verbinding en inclusie staat. Lees verder ⮕

Weigeren regenboogshirt heeft grote gevolgen: vier spelers uit selectie gezetTrainer Mike Snoei heeft vier spelers uit de selectie gezet voor het duel met TOP Oss van vrijdagavond. Woensdagavond werd al bekend dat Telstar in het komende Keuken Kampioen Divisie-duel gaat spelen in een regenboogshirt, dat onderdeel is van een campagne waarmee Telstar wil laten zien dat het voor verbinding en inclusie staat. Lees verder ⮕