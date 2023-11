Snelle bekeruitschakeling voor FC Emmen: De Graafschap wint met 2-0

Er was wel een gelukje nodig om het overwicht uit te drukken in de score. Het was Schouten die de bal per ongeluk toucheerde na een voorzet van rechts en zo zijn Oelschlägel passeerde: 1-0. Paal Met twee wissels aan het begin van de tweede helft (Ahmed El MEssaoudi en Lorenzo Burnet voor Parzyszek en Hardeveld) probeerde Emmen het tij te keren. Het voetbal werd ook wel iets beter, vooral dankzij El Messaoudi maar pas in de slotfase van het duel werden de rood-witten dreigender.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTVDRENTHE: Liveblog: FC Emmen treft De Graafschap in de KNVB bekerIn de eerste ronde van de KNVB beker speelt FC Emmen uit tegen De Graafschap Begin dit seizoen speelden de ploegen ook al tegen elkaar in de competitie Die wedstrijd wist FC Emmen met 0-1 te winnen door een late goal van Ben Scholte

Bron: RTVDrenthe | Lees verder ⮕

VI_NL: De Graafschap neemt in de beker sportieve wraak op FC EmmenLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

RTVDRENTHE: Lees terug: FC Emmen ligt uit de beker na een tandeloze wedstrijd tegen De GraafschapEindstand De Graafschap - FC Emmen: 2-0 FC Emmen liet aanvallend niks zien vanavond De ploeg van Grim ligt uit de beker en kan zich focussen op de competitie

Bron: RTVDrenthe | Lees verder ⮕

NUSPORT: De Graafschap eerste club in tweede ronde KNVB-beker na zege op FC EmmenDe Graafschap is de eerste ploeg die zich heeft geplaatst voor de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker. De Eerste Divisionist was in Doetinchem met 2-0 te sterk voor de competitiegenoot uit Drenthe.

Bron: NUsport | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: LIVE: De Graafschap verslaat Emmen in bekerclash op de Vijverberg (gesloten)Op dinsdagavond treffen De Graafschap en FC Emmen elkaar in de eerste ronde van de KNVB Beker. De wedstrijd vangt om 18:45 aan op de Vijverberg, waar beide ploegen elkaar al eerder tegenkwamen dit seizoen. Op 25 augustus ging FC Emmen met de drie punten weg uit Doetinchem, dankzij een late goal van Ben Scholte.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

RTVDRENTHE: Liveblog: Kan FC Emmen na rust de achterstand goedmaken tegen De Graafschap?Tussenstand De Graafschap - FC Emmen: 1-0 De goal van De Graafschap komt op naam van Robin Schouten, een eigen doelpunt dus Eerder dit seizoen was Ben Scholte de matchwinner. Hij scoorde in de slotfase de 0-1

Bron: RTVDrenthe | Lees verder ⮕