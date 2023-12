Snelheidslimiet van 30 km/uur in grote steden

In grote steden moet de snelheidslimiet naar 30 kilometer per uur, vindt de RAI Vereniging. Waar sommigen vallen over deze oproep, is in Brussel te zien dat het goed kan werken. Daar is de snelheidslimiet al 3 jaar geleden verlaagd. De RAI Vereniging, brancheorganisatie van auto-, fiets en bromfietshandelaren, roept op dat in alle steden een snelheidslimiet moet komen van 30 kilometer per uur. Dit om het aantal verkeersongelukken omlaag te krijgen.

Maatregelen overdreven In Amsterdam geldt dit al sinds 8 december, voor alle verkeersdeelnemers en op bijna alle wegen. Niet iedereen is er even blij mee. "Als ik nu een rit naar Schiphol heb en ik moet binnendoor terugrijden, dan ben ik eindeloos bezig", vertelt een taxichauffeur. Zij en haar collega's vinden de maatregelen overdreven: "We snappen heus wel dat dit goed is in de buurt van scholen en op de kleine drukke straatjes in de binnensta





