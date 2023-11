Sneijder ziet groot Ajax-probleem: 'Wie wil deze drie spelers kopen? Niemand'

Sneijder leeft dan ook mee met interim-trainer John van 't Schip, die nog iets van het seizoen moet zien te maken bij Ajax."Als je goede spelers hebt, kun je de mentaliteit veranderen en het probleem oplossen. Maar als je middelmatige spelers hebt, is dat haast onmogelijk."Daar is niet alleen Mislintat voor verantwoordelijk, meent Sneijder."Iedereen wijst met de beschuldigende vinger naar Sven Mislintat, maar Ajax is een groot bedrijf.

Volgens Sneijder zijn de problemen enorm. "Het tweede team staat momenteel ook laatste in de Eerste Divisie. De problemen in de jeugdopleiding zijn enige tijd geleden begonnen. Er werden veel te snel te hoge salarissen betaald voor jonge spelers. Ze zouden deze bedragen eerst echt moeten verdienen."Video

VOETBALPRIMEUR: Sneijder ziet tóch rol voor zich in management Ajax: 'Ja, 100 procent'Wesley Sneijder zet de deur nu toch weer wagenwijd open voor een terugkeer bij Ajax. Hoewel de recordinternational momenteel 'geen perspectief' ziet in de selectie, staat hij ervoor open om een rol te spelen in het technische management van de Amsterdammers.

VP-Voetbalkantine: 'Sneijder kan met zijn ervaring van waarde zijn voor Ajax'De voetbalkantine is de ideale plek om na de wedstrijd met je vrienden nog even lekker bij te praten en wat te drinken. De VP-Voetbalkantine is een offtopic rubriek waar elk onderwerp mag worden besproken.

Sneijder opent aanval op Maduro: 'Ik zou niet met hem verdergaan bij Ajax'De bezem moet door de technische staf van Ajax gehaald worden, vindt Wesley Sneijder. De recordinternational van het Nederlands elftal heeft geen goed woord over voor Hedwiges Maduro, die onder interim-trainer John van 't Schip assistent-trainer wordt.

Sneijder 'platgebeld' door buitenlandse media: 'Weet echt niet of het goed komt'Wesley Sneijder vreest serieus dat Ajax degradeert uit de Eredivisie. De Amsterdammers bezetten na de nederlaag tegen PSV (5-2) de laatste plaats in de competitie.

Perez: 'Er was veel kritiek op hem, maar hij geeft passes die niemand kan geven'Kenneth Perez is van mening dat Joey Veerman onterecht veel kritiek krijgt. Tijdens het programma Voetbalpraat laat de analyticus weten dat de middenvelder van PSV 'een uitstekend seizoen draait', terwijl tafelgast en journalist Maarten Wijffels vindt dat Veerman ook tegen Ajax tekortschoot.

