Sneijder is hard over drietal Ajax: ‘Wie wil die spelers kopen? Niemand’

Komende donderdag speelt Ajax een inhaalwedstrijd tegen FC Volendam. Die is heel belangrijk, weet Sneijder. “Iedereen kijkt nu naar die wedstrijd. Tegenstanders waren vroeger bang om tegen Ajax te spelen. Nu zijn ze optimistisch dat ze kunnen winnen. Als de eerste vijf tot tien minuten van Ajax donderdag niet goed zijn, wordt de ploeg uitgejoeld. En dat maakt de spelers nerveus omdat ze geen vertrouwen hebben.

Misschien handig om niet elke week weer een ander persoon binnen de club op tv af te kraken als je er een baantje wilt. Begin toch erg moe te worden van deze clown. Hij vindt zichzelf heel wat blijkbaar. En mooie binnenkomer als je al een rol wilt spelen om Ajax omhoog te helpen door de huidige selectie en de clubleiding met de grond gelijk te maken. Die zitten zeker op jou te wachten Wes 🤡

Alleen als jeugdcoach en niet als trainer of assistent. Trainen op traptechniek, schieten, passen and that's it. Anders heeft hij niets in te brengen Maduro helemaal zwart maken en beweren dat hij zichzelf uiteraard niet bedoeld als Genee ernaar vraagt. Om vervolgens een dag later dit te lezen. Wat een clown. Wegblijven.

Sneijder opent aanval op Maduro: 'Ik zou niet met hem verdergaan bij Ajax'De bezem moet door de technische staf van Ajax gehaald worden, vindt Wesley Sneijder. De recordinternational van het Nederlands elftal heeft geen goed woord over voor Hedwiges Maduro, die onder interim-trainer John van 't Schip assistent-trainer wordt.

Sneijder ziet tóch rol voor zich in management Ajax: 'Ja, 100 procent'Wesley Sneijder zet de deur nu toch weer wagenwijd open voor een terugkeer bij Ajax. Hoewel de recordinternational momenteel 'geen perspectief' ziet in de selectie, staat hij ervoor open om een rol te spelen in het technische management van de Amsterdammers.

VP-Voetbalkantine: 'Sneijder kan met zijn ervaring van waarde zijn voor Ajax'De voetbalkantine is de ideale plek om na de wedstrijd met je vrienden nog even lekker bij te praten en wat te drinken. De VP-Voetbalkantine is een offtopic rubriek waar elk onderwerp mag worden besproken.

Wesley Sneijder ziet rol voor zichzelf weggelegd bij Ajax: 'Ik ben hongerig'Wesley Sneijder zou graag weer aan de slag gaan bij Ajax. Dat heeft hij gezegd in gesprek met het Duitse TZ. De recordinternational van het Nederlands elftal bespreekt daarin de situatie waar de Amsterdamse club momenteel in zit, en zou Ajax dus graag helpen om de weg omhoog weer te vinden.

Sneijder ziet groot Ajax-probleem: 'Wie wil deze drie spelers kopen? Niemand'Wesley Sneijder vindt dat Ajax er tijdens de afgelopen transferzomer een puinhoop van heeft gemaakt. De voormalig spelmaker van de Amsterdammers wijst echter niet alleen met de beschuldigende vinger naar Sven Mislintat.

