Sluiting van kooksfabriek redt levens, blijkt uit onderzoek

Op het Tata Steel-terrein in Wijk aan Zee staan twee kooksfabrieken. Omwonenden maken zich grote zorgen om schadelijke uitstoot. Amerikaanse wetenschappers hebben nu onderzocht wat de sluiting van zo'n fabriek voor de omgeving betekent: "Het redt levens." Wetenschappers van de New York University School of Medicine hebben onderzoek gedaan naar een soortgelijke kooksfabriek als die van Tata Steel in de Amerikaanse stad Pittsburgh. Die fabriek sloot in 2016.

Uit de studie blijkt dat de sluiting direct een positieve impact had op de volksgezondheid in de regio. Bijna helft minder opnames Zo daalde het aantal mensen dat op de spoedeisende hulp belandde of in het ziekenhuis moest worden opgenomen vanwege hartproblemen en luchtwegaandoeningen vrijwel meteen. Al binnen 2 weken na sluiting van de Shenango-kooksfabriek in Pittsburgh nam het aantal ziekenhuisopnames met 42 procent af. En ook in de drie jaren daarna was een verdere daling te zien in het aantal mensen dat naar het ziekenhuis moes





EenVandaag » / 🏆 11. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Vele gezichten van Peter Gillis: teddybeer, slimme zakenman of fraudeur?'Peter Gillis onder vergrootglas', 'Vantieparken aan een zijden draadje', 'Het ziet er steeds slechter uit voor Peter Gillis'. Weinig ondernemers trekken zoveel aandacht als de vakantieparkmagnaat uit Ommel. Zijn imperium zou op instorten staan nu bijna al zijn parken met sluiting worden bedreigd.

Bron: omroepbrabant - 🏆 14. / 59 Lees verder »

Toegenomen criminaliteit in Washington leidt tot noodtoestandDe burgemeester van Washington heeft de noodtoestand afgekondigd vanwege de toegenomen criminaliteit in de Amerikaanse hoofdstad. De misdaadcijfers breken record na record.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Ajax-talent Yohannes (16): geboren in de VS, kleindochter van Eritrese voetballegendeDe Eritrees-Amerikaanse Lily Yohannes is op haar zestiende basisspeler op het middenveld van Ajax, dat het vanavond in de Champions League opneemt tegen AS Roma.

Bron: NOSvoetbal - 🏆 18. / 51 Lees verder »

Teddybeer, slimme zakenman of fraudeur: de vele gezichten van Peter Gillis'Peter Gillis onder vergrootglas', 'Vakantieparken aan een zijden draadje', 'Het ziet er steeds slechter uit voor Peter Gillis'. Weinig ondernemers trekken zoveel aandacht als de vakantieparkmagnaat uit Ommel. Zijn imperium zou op instorten staan nu bijna al zijn parken met sluiting worden bedreigd.

Bron: omroepbrabant - 🏆 14. / 59 Lees verder »

Biden en Xi ontmoeten elkaar na een jaarDe Amerikaanse president Biden en de Chinese president Xi hebben elkaar voor het eerst in een jaar tijd ontmoet. Ze spraken elkaar zo'n vier uur en kwamen overeen om de militaire communicatie te herstellen en de productie van fentanyl te bestrijden.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Na 'leuke race' zingt vrolijke Verstappen 'Viva Las Vegas', maar kritiek blijft staanMax Verstappen neemt geen woord terug van zijn kritiek op de randzaken in het Amerikaanse gokparadijs. Maar de race in Las Vegas zelf was spannend en spectaculair.

Bron: NOSsport - 🏆 12. / 59 Lees verder »