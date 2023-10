Slot trots op 'Rotterdamse' voorselectie Oranje en zoomt in op Stengs

Koeman heeft vijf Feyenoorders opgenomen in de voorselectie voor de EK-kwalificatieduels met Ierland en Gibraltar van volgende maand. 'Dat is heel mooi voor de club en ook vooral voor die jongens', vertelde Slot op een persconferentie. 'Maar als je kijkt naar waar die jongens zitten in hun carrière, dan zullen ze nu niet juichend door het gebouw lopen omdat ze bij de voorselectie zitten.

'Als ze er daadwerkelijk allemaal bij komen, zou dat wel vrij uniek zijn. Ik hoop wel dat hun aandacht en focus vooral nog bij Feyenoord ligt. Voor ons staan nog een aantal belangrijk duels op de kalender', aldus de trainer van Feyenoord, die zondag met de Rotterdammers op bezoek gaat bij FC Twente.

Slot kijkt er niet van op dat Stengs zich de laatste weken sterk profileert bij Feyenoord. 'Ik wist wel dat hij dit in zich had, maar niet hoe snel hij het voor elkaar zou krijgen. Daarvoor is Calvin natuurlijk afhankelijk van het team. Hij is geen Messi. Als het team goed speelt, kan het individu uitblinken. Dat geldt niet alleen voor Calvin. Hij voegt steeds meer rendement toe aan zijn spel. headtopics.com

Dat Feyenoord indruk heeft gemaakt tegen Lazio kreeg Slot mee in de afgelopen dagen. 'Zelfs mensen die ons niet altijd een warm hart toedragen waren misschien wel een beetje euforisch', zei Slot lachend. 'Dat is alleen maar mooi, daar krijg je energie van. Na onze uitwedstrijd tegen Atlético Madrid kregen we ook complimenten, maar het is nog mooier als je wint en dat je zo goed speelt dat mensen er echt van hebben genoten.'

