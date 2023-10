Slot trots: 'Dat zou vrij uniek zijn in de recente geschiedenis van Feyenoord'

hofleverancier is in de voorselectie van het Nederlands elftal. Bondscoach Ronald Koeman plaatste vijf Feyenoorders op zijn 26-koppige lijst, onder wie-uitnodiging."Dat is heel mooi voor de club en ook vooral voor die jongens", vertelt Slot, die wel benadrukt dat het een voorselectie betreft."Als je kijkt naar waar die jongens zitten in hun carrière, dan zullen ze nu niet juichend door het gebouw lopen omdat ze bij de voorselectie zitten.

"Als ze er daadwerkelijk allemaal bij zitten, zou dat wel vrij uniek zijn in de recente geschiedenis van Feyenoord", gaat Slot verder. Hij prijst de ontwikkeling van Stengs, die zich de laatste weken nadrukkelijk laat gelden."Ik wist wel dat hij dit in zich had, maar niet hoe snel hij het voor elkaar zou krijgen. Daarvoor is Calvin natuurlijk afhankelijk van het team. Hij is geen Messi. Als het team goed speelt, kan het individu uitblinken. Dat geldt niet alleen voor Calvin.

Nederland Headlines

Lees verder:

VoetbalPrimeur »

Arne Slot licht één uitblinker uit bij Feyenoord: ‘Hij doet het heel goed’Arne Slot is uiterst lovend over Quinten Timber. De centrale middenvelder, die woensdagavond tegen Lazio op 10 staat, heeft volgens de oefenmeester een uitstekende ontwikkeling doorgemaakt. Volgens Slot heeft hij dat met name te maken aan zijn verbeterde fitheid. Lees verder ⮕

Slot geniet van Feyenoord en Giménez: 'Dat was spot on'Lees meer Lees verder ⮕

Arne Slot laat Ramiz Zerrouki starten in Champions League-duel met LazioDe opstelling van Feyenoord voor het Champions League-duel met Lazio is bekend. Trainer Arne Slot kan de komende weken niet beschikken over Yankuba Minteh, waardoor de oefenmeester ervoor kiest om Calvin Stengs op de rechtsbuitenpositie te posteren. Daardoor komt er op het middenveld een plekje vrij voor Ramiz Zerrouki. Lees verder ⮕

Arne Slot laat Ramiz Zerrouki starten in Champions League-duel met LazioDe opstelling van Feyenoord voor het Champions League-duel met Lazio is bekend. Trainer Arne Slot kan de komende weken niet beschikken over Yankuba Minteh, waardoor de oefenmeester ervoor kiest om Calvin Stengs op de rechtsbuitenpositie te posteren. Daardoor komt er op het middenveld een plekje vrij voor Ramiz Zerrouki. Lees verder ⮕

De pressing van Arne Slot troeft zelfs Pep Guardiola afLees meer Lees verder ⮕

Arne Slot looft ‘uitblinker’: ‘Hij is goed, maar hij is geen Lionel Messi’Arne Slot is maar wat blij met Calvin Stengs. De oefenmeester sprak op de persconferentie in aanloop naar het uitduel met FC Twente lovende woorden over zijn pupil. Daarnaast liet hij weten dat de Rotterdammers ongeschonden uit de strijd met Lazio (3-1) zijn gekomen. Lees verder ⮕