Slot over concurrentiestrijd bij Feyenoord: 'Niet alleen Zerrouki en Ivanusec'

Volgens de trainer is de Feyenoord-selectie goed uit het duel met de Italiaanse topclub gekomen."Bart Nieuwkoop ging eraf met een blessure, maar hij heeft ook weer een gedeelte meegetraind. Er zijn dus geen spelers die na de wedstrijd geblesseerd zijn geraakt. We zijn er goed uitgekomen."

Met een grotendeels fitte selectie zal Slot harde keuzes moeten maken. Zo blonk Ramiz Zerrouki uit tegen zowel Atlético Madrid en Lazio, maar zat hij in de Eredivisie tot dusver voornamelijk op de bank. Daarnaast keert Luka Ivanusec terug na een enkelblessure."Ik heb altijd lastige keuzes, omdat ik, los van Ivanusec en Zerrouki, meer spelers heb die goed genoeg zijn om in de basis te beginnen. Ik denk niet dat Ivanusec al klaar is om te starten, maar ik heb nog steeds keuzes.

LIVE: Feyenoord-opstelling bekend, Slot kiest opnieuw voor ZerroukiFeyenoord werkt woensdagavond zijn derde Champions League-wedstrijd van het seizoen af. In De Kuip is SS Lazio de tegenstander. Voor de Rotterdammers is een overwinning cruciaal met het oog op overwintering in het miljardenbal. VoetbalPrimeur doet live verslag van het duel.

Arne Slot laat Ramiz Zerrouki starten in Champions League-duel met LazioDe opstelling van Feyenoord voor het Champions League-duel met Lazio is bekend. Trainer Arne Slot kan de komende weken niet beschikken over Yankuba Minteh, waardoor de oefenmeester ervoor kiest om Calvin Stengs op de rechtsbuitenpositie te posteren. Daardoor komt er op het middenveld een plekje vrij voor Ramiz Zerrouki.

