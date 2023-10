Slot niet bang voor gemakzucht Feyenoord: 'Mijn spelers nooit op betrapt'

De euforie was groot na de fraaie Champions League-zege die Feyenoord woensdag in eigen huis boekte op Lazio (3-1). Het was trainer Arne Slot niet ontgaan. 'Dat is alleen maar mooi. Ik denk dat je daar als elftal en als club heel veel energie van krijgt.' Ook na Atlético Madrid (3-2 uitnederlaag) werd de ploeg overladen met complimenten, maar die voelen toch net even wat lekkerder na een overwinning.

Slot: 'Dat geeft aan dat zij een goeie ploeg hebben en als je ook nog zulk fanatiek thuispubliek hebt, is het over het algemeen voor een uitspelende ploeg lastig om daar te winnen. En Twente heeft al jaren een goede ploeg.' De Tukkers hebben ten opzichte van vorig seizoen een andere trainer - Joseph Oosting volgde Ron Jans op - en zagen nogal wat spelers vertrekken. 'Maar in de manier van druk zetten en de manier van opbouwen zie ik heel veel gelijkenis', zei Slot.

Slot is niet bang voor gemakzucht: 'Mijn spelers nog nooit op betrapt'De euforie was groot na de Champions League-zege van Feyenoord op Lazio, maar nu moet de blik weer op FC Twente. 'Heel lastig om daar te winnen.'

