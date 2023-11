Slot kritisch na nederlaag Feyenoord: 'Dat helpt de thuisploeg enorm'

bij ESPN zijn licht schijnen op het duel. De oefenmeester is kritisch op zijn ploeg, en met name hoe deze aan de wedstrijd begon."We kunnen niet terugkijken op een heel goede wedstrijd", vangt Slot aan."Het is hier altijd een moeilijke wedstrijd, ook als je wel scherp begint. Maar als je zó begint en ook een doelpunt incasseert, dan weet je dat het negentig minuten lang niet stil gaat zijn. Dat helpt de thuisploeg natuurlijk enorm.

Pas laat in de wedstrijd wist Feyenoord via Lutsharel Geertruida tot scoren te komen, toen het al tegen een 2-0 achterstand aankeek."We hadden wel veel de bal, maar dat heeft niet geleid tot heel veel kansen. Al hebben zij ook een goede keeper staan die een paar goede reddingen had. Mindere wedstrijden kun je winnen door ingevingen van een individu, of doordat je dusdanig weinig weggeeft, maar wij gaven te veel weg.

Feyenoord-coach Slot kiest tegen FC Twente opnieuw voor ZerroukiFeyenoord begint zondag in de Eredivisie-kraker tegen FC Twente onveranderd ten opzichte van de basisopstelling tegen Lazio afgelopen woensdag. De ploeg van trainer Arne Slot won het Champions League-duel met 3-1. Lees verder ⮕

Edwin Evers: 'Dat je alles kán zeggen, betekent niet dat je dat zou moeten willen''In Nederland vinden we dat we alles maar kunnen zeggen, dat is immers vrijheid van meningsuiting. Maar dat wil niet zeggen dat je ook alles moet willen zeggen', aldus muzikant en radio-dj Edwin Evers in MISCHA!. Lees verder ⮕

VI Live: Slot legt uit hij met dezelfde elf begint tegen TwenteLees meer Lees verder ⮕

Vermoedelijke opstelling: Feyenoord met 'Champions League-team' tegen TwenteVoor Feyenoord wacht enkele dagen na het indrukwekkende Champions League-optreden tegen SS Lazio alweer een belangrijk Eredivisie-affiche tegen FC Twente. Arne Slot lijkt in Enschede eigenlijk niet meer om Ramiz Zerrouki heen te kunnen. Lees verder ⮕

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Zerrouki start tegen oude club TwenteVoor Feyenoord wacht enkele dagen na het indrukwekkende Champions League-optreden tegen SS Lazio alweer een belangrijk Eredivisie-affiche tegen FC Twente. Arne Slot lijkt in Enschede eigenlijk niet meer om Ramiz Zerrouki heen te kunnen. Lees verder ⮕

Feyenoord met Zerrouki tegen FC Twente • Duwt koploper PSV Ajax naar laatste plaats?In dit liveblog houden we je op de hoogte van de resterende vier eredivisieduels van dit weekeinde. Lees verder ⮕