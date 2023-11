Slot kijkt even niet naar de ranglijst: 'Eerst kritisch naar onszelf zijn'

van Feyenoord op bezoek bij FC Twente. De trainer van de Rotterdammers was niet te spreken over het optreden van zijn ploeg.'Uiteraard heb ik er de pest in', vertelde Slot bij ESPN. 'Niet alleen verliezen we hier, we kunnen ook niet terugkijken op een heel goede wedstrijd. In de rust en na afloop heb ik ook aan de spelers meegegeven dat we het altijd moeilijk krijgen, ook al speel je goed.

Woensdag maakte Feyenoord nog veel indruk in de Champions League tegen Lazio. Dat was zondag een stuk minder het geval. 'We trachtten wel om druk te zetten, maar tegen Lazio waren we veel beter aan de bal. Dat had geholpen als je in een stadion speelt dat de thuisploeg zo enthousiasmeert.

Twente speelde ondertussen op het scherp van de snede, maar volgens Slot lukte het de thuisploeg niet om Feyenoord echt te irriteren. 'Ik zou bijna zeggen: was het ze maar gelukt, want dan hadden wij wellicht al eerder een tandje bij kunnen zetten. Dat gebeurde nu pas vanaf de rust, mede ingegeven door de wissels. We gingen een tegen een spelen. In de eerste helft werden we niet zo zeer weggespeeld, maar we hobbelden wel een beetje over het veld heen. headtopics.com

Feyenoord liep bij Twente averij op in de strijd om de titel, maar Slot keek nog niet naar de ranglijst. 'Nee, ik ben niet bezig met andere clubs. Ik weet hoeveel verliespunten we achter staan, maar als je uit bij Twente zo voor de dag komt als wij, dan hoef je niet te kijken naar andere clubs. Wij moeten eerst kritisch naar onszelf kijken. Als wij slecht spelen, dan verspelen we punten of verliezen we zelfs, zoals vandaag.

Lees terug: FC Emmen wint in de slotseconden van Jong AZ dankzij Jari VlakEindstand FC Emmen - Jong AZ: 2-1 De goals van FC Emmen komt op naam van Jari Vlak Jong AZ staat op een 9e plaats, twee punten minder dan FC Emmen Lees verder ⮕

Kramer kon actie van Slot tegen Lazio niet waarderen: 'Schei toch uit man'Michiel Kramer is enorm onder de indruk van zijn favoriete ploeg Feyenoord. De spits van RKC Waalwijk noemt de huidige ploeg een van de beste teams die ooit in De Kuip heeft gespeeld, maar een bepaalde actie van trainer Arne Slot kon hij niet waarderen. Lees verder ⮕

Jake Paul ziet Jutta Leerdam voor het eerst wedstrijd schaatsen in ThialfDe Amerikaanse YouTube-ster Jake Paul was al vaker aanwezig bij trainingen van zijn vriendin Jutta Leerdam, maar niet eerder bij een officiële wedstrijd. Paul voorspelde ook Leerdam haar eindtijd op de 500 meter. Lees verder ⮕

Slot is niet bang voor gemakzucht: 'Mijn spelers nog nooit op betrapt'De euforie was groot na de Champions League-zege van Feyenoord op Lazio, maar nu moet de blik weer op FC Twente. 'Heel lastig om daar te winnen.' Lees verder ⮕

Slot is niet bang voor gemakzucht: 'Mijn spelers nog nooit op betrapt'De euforie was groot na de Champions League-zege van Feyenoord op Lazio, maar nu moet de blik weer op FC Twente. 'Heel lastig om daar te winnen.' Lees verder ⮕

Slot trots: 'Dat zou vrij uniek zijn in de recente geschiedenis van Feyenoord'Arne Slot ziet met trots dat Feyenoord hofleverancier is in de voorselectie van het Nederlands elftal. Bondscoach Ronald Koeman plaatste vijf Feyenoorders op zijn 26-koppige lijst, onder wie Calvin Stengs. Die laatste kan op speciale complimenten rekenen van zijn trainer. Lees verder ⮕