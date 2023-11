Slot is om meerdere redenen ontevreden na nederlaag: ‘Dat had wel kunnen helpen’

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.(2-1) zondag.

"Als je op deze manier begint en ook nog eens een goal incasseert", gaat de oefenmeester verder."Dan weet je dat het hier negentig minuten lang niet stil zal zijn. Dat helpt Twente enorm." In het laatste kwart van de wedstrijd zette Ricky van Wolfswinkel zijn ploeg op een 2-0 voorsprong. Door een late treffer van Lutsharel Geertruida werd het nog even spannend voor Twente, maar de Rotterdammers kwamen niet meer langszij.

De nederlaag volgt enkele dagen nadat Feyenoord een hele sterke indruk had achtergelaten tegen Lazio in de Champions League."We trachtten wel om druk te zetten, maar tegen Lazio waren we veel beter aan de bal. Dat had kunnen helpen als je in een stadion speelt dat de thuisploeg zo enthousiasmeert", zegt Slot. headtopics.com

"Als je zonder bal wel naar voren druk zet, maar je doet er lang over om terug te komen en de tweede bal te winnen op het moment dat zij de bal lang spelen... Dan ben je dus op twee terreinen dusdanig matig dat de tegenstander daar veel energie van krijgt", besluit de oefenmeester.

Wederom een prima analyse van slot. Wat een verademing is deze man. Zo veel kennis van het spelletje, maar ondertussen ook zo goed met woorden en respectvol. Echt een fantastische trainer.

