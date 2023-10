Slot is niet bang voor gemakzucht: 'Mijn spelers nog nooit op betrapt'

De euforie was groot na de fraaie Champions League-zege die Feyenoord woensdag in eigen huis boekte op Lazio (3-1). Het was trainer Arne Slot niet ontgaan. 'Dat is alleen maar mooi. Ik denk dat je daar als elftal en als club heel veel energie van krijgt.' Ook na Atlético Madrid (3-2 uitnederlaag) werd de ploeg overladen met complimenten, maar die voelen toch net even wat lekker na een overwinning.

' De Tukkers hebben ten opzichte van vorig seizoen een andere trainer - Joseph Oosting volgde Ron Jans op - en zag nogal wat spelers vertrekken. 'Oosting had van tevoren al aangegeven dat hij graag wilde voortborduren op wat goed was en dat hij daar zijn eigen details aan wilde toevoegen. Als Vlap fit is, zie je dat hij de linksbuitenpositie anders invult dan de spelers van vorig seizoen.

